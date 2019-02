Kaynak: AA

ZEYNEP RAKİPOĞLU - Eğitim Reformu Girişimince (ERG), bu yıl "Merak Edenler" temasıyla düzenlenecek 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı kapsamında başlatılan sosyal medya kampanyası üzerinden #MerakEdenler etiketiyle paylaşılan atasözleri, "Merak Atasözleri" kitapçığında bir araya getirilecek.Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesinin desteğiyle 13 Nisan'da bu yıl 16.'sı organize edilen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Türkiye'nin merak edenlerini "Merak Atasözleri"ni birlikte yazmaya davet ediyor.ERG, "Merak Edenler" temasıyla gerçekleştirileceği konferans kapsamında, öğrenmenin en önemli bileşenlerinden biri olan merakın Türk kültüründe ne kadar az yer bulduğuna dair farkındalık yaratmak için sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Türkçede merakla ilgili söylenmiş olumlu tek bir atasözünün olmadığına işaret eden kampanya, gelecek nesillere merak etmenin önemini anlatan bir miras hazırlamayı amaçlıyor.Kampanya, "Toplumda merak duygusunu uyandıran nesil biz olabiliriz" çağrısıyla, toplumun her kesiminden, hayatında meraka yer vermiş kişileri, "www.merakedenler.org" üzerinden ve sosyal medya kanallarında #MerakEdenler etiketini kullanarak, kendi atasözünü yazmaya çağırıyor.Kampanya sonunda, uzmanlardan oluşan bir komite tarafından seçilen atasözleri kitaplaştırılarak, konferansın katılımcılarıyla buluşacak. Kampanya, sokak röportajlarından oluşan "Merak Edenler" filmleriyle devam edecek."Merak ve okul başarısı arasında ciddi bir bağlantı var"ERG İletişim Koordinatörü Emine Özge Karakaya, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesinin desteğiyle 2004'ten bu yana düzenledikleri konferansta, öğretmenlerin, çocukların dünyasını değiştiren uygulamalarını görünür kıldıklarını ve bunların okuldan okula, ilden ile yayılmasına olanak sağlamaya çalıştıklarını anlattı.Konferansa 56 ilden 700'ün üzerinde başvuru aldıklarını aktaran Karakaya, bunlardan 75 tanesinin eğitimde iyi örnek olarak değerlendirilerek, konferansta sunulacağını söyledi.Karakaya, eğitim sistemindeki iyilikleri ve güzellikleri kutlamaya ayırdıkları konferans içeriğini ilham veren konuşmalar, özel oturumlar, atölyeler ve yan etkinliklerle de zenginleştireceklerini ifade etti.Her yıl çalışma, analiz, eğitimciler ve uzmanlardan edindikleri içgörüleri ortaya döküp, eğitim sisteminin gelişime açık olan bir alanını konu edinmeye çalıştıklarını dile getiren Karakaya, şunları söyledi:"Bu yıl düzenlediğimiz etkinliklerde, öğretmenlerin, çocukların bir günde sorduğu soru sayısının eğitim kademesi arttıkça yarı yarıya azaldığına dair izlenimlerini dinledik. Soru sormak, öğrenmenin, bilgiye ulaşmanın temel koşullarından biriyken neden çocuklar daha az soru soruyorlardı? Bu durumun merak ile ilişkisi üzerine düşünmeye başladık. Merak üzerine yazılmış kitapları, araştırmaları inceledik. Merak ve okul başarısı arasında ciddi bir bağlantı olduğunu da gördük. Merakı teşvik etmenin, özellikle düşük sosyoekonomik gruplardan gelen çocukların okul başarıları üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösteren araştırmalara rastladık. Merak etmeyi, toplumdaki her bireyi birbirine bağlayan bir kavram olarak görerek, konferansın temasını 'Merak Edenler' olarak belirledik.""Merak kediyi uyandırır"Merakın yalnızca çocuklar için değil, yetişkinler için de önemli ve tetikleyici olduğunu vurgulayan Karakaya, konferansa katılarak "İşimi nasıl daha iyi nasıl yapabilirim" diye düşünen eğitimciler; sanatın, bilimin her dalıyla ilgilenen bireyler, sporcular ve bilim insanlarının, elini merak etmiş başka birine uzatarak, başka bir merak döngüsünü başlattıklarını belirtti.Sosyal medya üzerinden 18 Şubat'ta başlattıkları "Merak Edenler" kampanyasıyla nitelikli eğitime ve çocukların öğrenme sürecine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kampanya üzerinde çalışırken, merakın kültürümüzde ne kadar az yer bulduğunu fark ettik. Öyle ki kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasına olanak sağlayan atasözlerimize baktığımızda merakı destekleyen olumlu tek bir atasözüne rastlamadık. Dilimize, merak etmenin iyi bir şey olduğunu anlatacak, gelecek nesilleri merak etmek konusunda cesaretlendirecek sözler kazandırma fikriyle yola çıktık. Türkiye'nin tüm 'Merak Edenlerine' seslenen bir kampanya filmi hazırladık. Merakı olumlayan sözler yazmaları için çağrıda bulunan bu filmi birkaç günde 30 bine yakın insan izledi. www.merakedenler.org'u hayata geçirdik. Şu anda, hayatında meraka yer vermiş herkesi bu web sitesi üzerinden ve sosyal medya kanallarında #MerakEdenler etiketini kullanarak, kendi atasözünü yazmaya davet ediyoruz. Kampanya yeni başladı ama yüzlerce atasözü şimdiden iletildi. Yaklaşık 150'si web sitesinde yer alıyor. 'Merak kediyi uyandırır', 'Merak insanın kanatlarıdır', 'Beceri sükunette, merak yaşamın fırtınasında gelişir' bunlardan bazılar. Herkes söylesin, merak etmeyi herkes sahiplensin istiyoruz."Karakaya, kampanya kapsamında, Türkiye'de merakıyla ilham veren kişilerin çarpıcı hikayelerini anlatan filmleri ve toplumdaki merak algısını ele alan sokak röportajlarını da ERG'nin sosyal medya kanalları üzerinden paylaşacaklarını kaydetti."Sorgulamak, başka yaşamları, öteyi merak etmek..."Kampanya sonunda eğitimci, yazar ve dil uzmanları tarafından oluşturulan komitenin toplanan atasözlerini inceleyerek, seçilenlerin kitap haline getirileceğini belirten Karakaya, kitabın konferansa katılan eğitimciler üzerinden çocuklara ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.Karakaya, hayata geçirilen pek çok icadın bir merakla başladığını belirterek, "Merak etmenin yalnızca büyük ve pratik sonuçları olmasına da gerek yok. Soru sormak, sorgulamak, başka yaşamları, öteyi, ötekini merak etmek... İnsanlığı ileriye götürenin dünyaya durmadan meraklı gözlerle bakma hali olduğuna inanıyoruz. Kampanyayla amacımız merakı merak ettirmekti. Bizim için önemli olan, toplumun her kesimini merak üzerinden bir araya getirebiliyor olmak. Farklılıklarımızla birlikte, merak duygusunda buluşmak. Hedefimiz, gelecekte, toplumda merak duygusunu uyandırabilmek için birlikte adım atmış bir nesil olarak anılabilmek." değerlendirmesini yaptı.Kampanyanın konferans sonrasında da devam edeceğini ifade eden Karakaya, Merak Atasözleri kitabını Milli Eğitim Bakanlığına sunarak, toplumun her kesiminin bir araya gelerek oluşturduğu kitabın okullarda kullanılması için Bakanlık'tan destek almak istediklerini sözlerine ekledi.