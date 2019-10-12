'Merakına yenilsin' halk buluşmasında meme kanserine dikkat çekildi

ROCHE İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ve Multi Türkiye'nin desteğiyle düzenlenen 'merakına yenilsin' buluşmasında Erzurumlular Derya Baykal'ın moderatörlüğünde meme kanserine farkındalık için bir araya geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nce, 1- 31 Ekim tarihleri arasında kabul edilen 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' için planlanan halk buluşmaları hastalığa ilişkin akıllardaki soru işaretlerini doğru cevaplarla ortadan kaldırmayı hedefliyor. Meme kanseri farkındalığını artırmak ve hastalıkla ilgili soru işaretlerini uzman onkolog ve cerrahların paylaşacağı doğru ve güvenilir bilgilerle gidermek için hayata geçirilen 'merakına yenilsin' halk buluşmaları, Ekim ayında Anadolu'da farklı şehirlerde ziyaretçilerini ağırlıyor. Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ve Multi Türkiye'nin çatısı altındaki AVM'lerin desteğiyle organize edilen buluşmaların Erzurum durağında, kansere yakalanan her dört kadından birinin mücadele ettiği meme kanserinde teşhisten tedaviye tüm hastalık sürecine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

'İNSANLAR BU KONUDA FARKINDALIK KAZANMALI'

Forum Erzurum AVM'de, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Salim Başol Tekin ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay'ın katılımıyla düzenlenen buluşmaya ilgi yoğundu. Meme kanserinde hasta ve hasta yakınlarını doğru bilgilendirmenin ve psikolojik desteğin önemini vurgulayan Prof. Dr. Salim Başol Tekin, "Kanserin etkilerini, tüm dünyada sayısı gün geçtikçe artan vakalarla daha da fazla hisseder olduk. Kadınlar üzerinde en büyük etkiyi bırakan kanser türü ise hiç şüphesiz meme kanseri. Erken teşhisin meme kanseri tedavisinde sağladığı avantajı her fırsatta dile getiriyoruz. Tedavi sürecini mümkün olduğunca kolaylaştırmak için bir diğer kilit faktör ise insanların bu konuda farkındalık kazanması ve doğru bilgilerle tedavi kararlarının şekillendirilmesi. Hastanın ailesi ve yakınları tarafından desteklenmesi de tedavinin başarısında rol oynuyor" diye konuştu.

'TEDAVİNİN BAŞARISI İÇİN EN ÖNEMLİ ETKEN ERKEN TANI'

Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay ise "Kadın kanserlerinde en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde tedavinin başarısını belirleyen en önemli etken erken tanı. Özellikle 40 yaş sonrası kadınların düzenli meme muayenesi ve mamografi yaptırmaları, meme kanserinin erken teşhisine olanak tanıyarak, tedavi edilebilme şansını artırıyor" dedi.

Etkinliğin moderatörlüğünü yürüten ünlü oyuncu ve sunucu Derya Baykal ile birlikte gerçekleştirilen boyama aktivitesiyle katılımcılar, meme kanserine ilişkin sorularına cevap bulmanın yanı sıra keyifli zamanlar da geçirdi.

- Erzurum