09 Kasım 2018, 21:32
»»

Merakla Beklenen Çarpışma Dizisinin İlk Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun paylaştığı yeni dizi Çarpışma'nın merakla beklenen ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun paylaştığı yeni dizi Çarpışma'nın merakla beklenen ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

MERAKLA BEKLENİYORDU

Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan ilk bölüm fragmanı ile ekranlara gelen Çarpışma dizisi hayranlarını heyecanlandırdı. Kasım ayında başlayacak olan dizinin yayınlanmasına sayılı günler kala ilk bölümün fragmanı da Ay Yapım tarafından dizi severler ile paylaşıldı.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çarpışma dizisinde dört aracın çarpışmasıyla başlayan etkileyici bir hikayesi ekranlara gelecek. Çarpışma dizisinde travma yaşayan bir komiser olan Mahir'in hayat hikayesi anlatılacak. Çarpışma dizisinin senaryosunu Ali Aydın kaleme alacak. Bilindiği üzere Ali Aydın son olarak İstanbul'lu Gelin dizisinde senarist olarak görev yapmıştı. Çarpışma dizisinin yönetmenliği için ise Uluç Bayraktar üstlenecek. Çarpışma dizisi bir polis dizisi olacak ve Kıvanç Tatlıtuğ bir polis olarak karşımıza çıkacak.

Elçin Sangu,Kıvanç Tatlıtuğ
09 Kasım 2018 Cuma 21:32



YORUMLAR (5)
SEN DE Mİ TATLITÜS: Sonunda soyundu, kariyer inişte demek.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÇAKIL: Polis karakterleri baydı artık ülkeyi.eski cafcafınız yok teşkilat:)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI: bence eşkıya dünya. çukur. kurtlar vadisi gibi şiddet silahlar kan eşkıyalar kabadayılar. şimdi bu benzeri diziler moda. sonra dışarda cinayetler kol geziyor. silahlar pompalılar. saygılar.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MERT: TUTMAZ.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
İSİM: offf sıktı ama elinde silah son model arabaları olan ama ne iş yaptığı belli olmayan adamların birden fazla adam arasında kalmış kadınların dizileri konu yok dizilerde. aşkı memnudan beri dizi çekilmedi ülkede
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz