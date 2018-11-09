Merakla Beklenen Çarpışma Dizisinin İlk Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun paylaştığı yeni dizi Çarpışma'nın merakla beklenen ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

MERAKLA BEKLENİYORDU

Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan ilk bölüm fragmanı ile ekranlara gelen Çarpışma dizisi hayranlarını heyecanlandırdı. Kasım ayında başlayacak olan dizinin yayınlanmasına sayılı günler kala ilk bölümün fragmanı da Ay Yapım tarafından dizi severler ile paylaşıldı.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çarpışma dizisinde dört aracın çarpışmasıyla başlayan etkileyici bir hikayesi ekranlara gelecek. Çarpışma dizisinde travma yaşayan bir komiser olan Mahir'in hayat hikayesi anlatılacak. Çarpışma dizisinin senaryosunu Ali Aydın kaleme alacak. Bilindiği üzere Ali Aydın son olarak İstanbul'lu Gelin dizisinde senarist olarak görev yapmıştı. Çarpışma dizisinin yönetmenliği için ise Uluç Bayraktar üstlenecek. Çarpışma dizisi bir polis dizisi olacak ve Kıvanç Tatlıtuğ bir polis olarak karşımıza çıkacak.