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Merakla beklenen dizi Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı! Her sahnesi tüyleri diken diken etti

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu, Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk tanıtımı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

10.10.2019 09:39

Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz sezon final yaparak yerini Kuruluş Osman'a bırakmıştı. Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizi merakla beklenirken, diziden ilk fragman geldi. Kısa sürede paylaşım rekoru kıran ilk tanıtıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

İLK SAHNELER DUYGULANDIRDI

Yalnızca Burak Özçivit'in göründüğü tanıtımda, milli dini değerelere vurgu yapılması ise tüyleri diken diken etti. Osman'ın otağa girdikten sonra gökyüzünde Hilal ve Yıldızın belirmesi, daha sonraki sahnede Kuran'ı Kerim'in açık olduğu sırada Kuran'ı Kerim'e bakan Osman'ın göğsünde beliren soy ağacının görünmesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca tanıtımın Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu gün yayınlanması da dikkat çekti.

TANITIMI YAYINLADI

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi olan Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman dizisiyle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak fragman videosunu paylaştı: O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu. Lâ Galibe İllâllah… Kuruluş Osman çok yakında ekranlarda.

İşte merakla beklenen diziden ilk kareler;

Diriliş Osman çok yakında ATV ekranlarında olacak.

Merakla beklenen dizi Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı! Her sahnesi tüyleri diken diken etti

Burak Özçivit, Magazin

YORUMLAR(4)
ÖÖÖJÖJÖÖÖ:bunlar boş işler şimdi osmanlı zamanındaki topraklarda başka ülkeler var yurtta barış dünyada barış diyorsak bu filmlere fazla takılmamak lazım. . . . elimizdekilere sahip çıksak yeter. . .
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ÖFKELİ VATANDAŞ:Taklitler aslını yaşatmaz
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ÖÖÖJÖJÖÖÖ:her şey olmuş bitmiş. . . önümüze bakalım. . .
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HEKİMOĞLU:Birgün gelecek dönence biliyorum.
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