Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Burak Özçivit'in rol arkadaşları

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Osman için nefesler tutuldu. İlk bölümüyle 20 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu da açıklandı.

KİMLER ROL ALACAK?

Osman karakteriyle başrolü canlandıracak olan Burak Özçivit'in yanı sıra dizide sürpriz isimler yer alıyor.

Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, 'Kuruluş Osman' kadrosunda da yer aldı.

Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak.

Kadronun öne çıkan diğer isimleri ise şöyle; İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos).