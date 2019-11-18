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Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Burak Özçivit'in rol arkadaşları

5 sezon boyunca yayınlanan ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen oyuncusu kadrosu açıklandı. Kuruluş Osman'ın ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak.

18.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:05

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Osman için nefesler tutuldu. İlk bölümüyle 20 Kasım akşamı ekranlara gelecek olan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu da açıklandı.

KİMLER ROL ALACAK?

Osman karakteriyle başrolü canlandıracak olan Burak Özçivit'in yanı sıra dizide sürpriz isimler yer alıyor.

Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, 'Kuruluş Osman' kadrosunda da yer aldı.

Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak.

Kadronun öne çıkan diğer isimleri ise şöyle; İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos).

Aslıhan Karalar
Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Burak Özçivit'in rol arkadaşları

Burak Özçivit, Çarşamba, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
ADINIZI YAZIN:HAYIRLISIYLA MERAKLA BEKLİYORUZ. . GÖRECEĞİZ. . BAKALIM.
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BİLECİK OSMANGAZİNİN MEMLKETİİ:bilecik li birisi olması lazım bileciklilere vefa olması dileğiyleee
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MÜFİT:Ne diyon la karışık.
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AÇIKÇASI:ŞU BURAKA PRİM VERMEYİN LA. HER SENE MİLYONLAR KAZANIYOLAR . HALA PARA PARA. DUYDUNUZMU BİRİLERİNE HAYIR KURUMLARINA PARA VERDİKLERİNİ. BİZ BESLİYOK ADAMLARI . BİZ BU YAŞTA FATURA ÖDEYEMİYOK LA :[[
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LAN:Lan ruh hastalari.. Adamin hayranlari sevenlerii var tabi ki kazanicak.. Siz tiner icmekten baska ne yaparsiniz ulan sorunlu beyinler
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