Haberler » 3. Sayfa » Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı

Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı

Merakla izlediler ama define hayali boş çıktıERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde izinli yapılan define kazısını çok sayıda vatandaş merakla izledi.

14.10.2019 11:12
Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde izinli yapılan define kazısını çok sayıda vatandaş merakla izledi. Saatlerce süren kazı, hayal kırıklığıyla sona erdi.
Edinilen bilgiye göre, Otlukbeli ilçe merkezinde bir aileye ait evin bulunduğu arazinin sahipleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne başvurdu ve define arama izni aldı. Gündüz saatlerinde polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı aramalarda, iş makinesi yardımıyla çukurlar kazıldı. Kazıyı takip eden arazi sahipleri ve mahalle sakinleri, define olduğu iddia edilen yerde heyecanla bekledi, zaman zaman da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak çalışmaları anlattı. Ancak saatler süren aramalarda define bulunamadı.
Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı

Otlukbeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:09 Servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
12:04 Şuhut jandarması helikopter destekli 'Huzur Güven Operasyonu' düzenlendi
12:00 Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
11:57 Gaziantep'te orman yangını
11:56 Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
11:55 Resulayn'da PKK'ya ait tünel bulundu
11:54 Kayseri'de 'Yol vermeme' cinayeti
14.10.2019 12:09:57