Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti

Hindistan 'da yaşanan sel felaketi sonucunda bir köprü çöktü. Köprünün çöküşünü izleyen insanlar az kalsın köprüden nehre düşüyorlardı.

Biha eyaletinin Darbhanga-Sitamarhi karayolu üzerinde bulunan bir köprü, şiddetli yağışların ardından oluşan sel sonucu çöktü. Köprünün çöktüğü noktaya çok yakın bir yerde olayı izleyen insanlar, az kalsın köprüden nehre düşüyordu. O anlar ise bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Kalabalığın köprünün üzerinde durması

-Köprünün çökme görüntüleri