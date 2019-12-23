Haberler » Güncel » Meraklı öğrenciler Valinin makam arabasına bindi - Haber

Meraklı öğrenciler Valinin makam arabasına bindi

Okula ziyarete gelen Karabük Valisi Fuat Gürel'e ait makam arabasını merak eden Yenişehir Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu öğrencileri, Valinin talimatıyla araca bindirildi.

23.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:00 Meraklı öğrenciler Valinin makam arabasına bindi
Okula ziyarete gelen Valisi Fuat Gürel'e ait makam arabasını merak eden Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu öğrencileri, Valinin talimatıyla araca bindirildi.
Okula ziyarete gelen ve öğrencilerin yoğun sevgi gösterisi ile karşılanan Vali Gürel, yöneticilerden okul hakkında bilgiler aldı.
Vali Gürel daha sonra okulda görevli öğretmenler ile bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Öğrencilerle de bir süre sohbet eden Vali Gürel, eğitim hayatlarında başarılar diledi.
6-C sınıfı ziyaretinde öğrencilerin makam arabasının içini çok merak ettiklerini ifade etmeleri üzerine öğrencileri makam aracına bindiren Vali Gürel, öğrencilere Safranbolu Lokumu ikram ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Yenişehir, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:07   DHA YURT BÜLTENİ-26 - Haber
20:06   Meteoroloji'den 16 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Haber
20:06   KARDEMİR'de personele mesleki yeterlilik belgesi verildi - Haber
20:03   Trafik kazası: 1 yaralı - Haber
20:03   Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evde ölü bulundu - Haber
19:57   İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:58   Zihinsel engelli kızı fuhşa sürükleyen 4 kişi tutuklandı - Haber
23.12.2019 20:09:56