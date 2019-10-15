Meral Akşener, ABD'nin yaptırım tehdidine karşı önerilerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında ABD'nin yaptırım tehditlerine de değinen Akşener, 8 maddelik öneride bulundu.

ÖNERİLERİNİ TEK TEK SIRALADI

"Milletimizi ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız? Biz yapılması gerekeni söyleyelim" diyen Akşener, önerilerini şöyle sıraladı: "Zarar görecek ihracatçılarımızı, sanayicilerimizi tespit edip sektörel sıkıntılara çözüm getirin. İhracatçımız için alternatif pazar bulun. ABD'den ithal mal eden sanayicilerimize yol gösterici olun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kalkınma ajanslarını ekonomik olumsuzlukları en aza indirecek bölgesel politikalara başlayın. Yine tehdit etmemesi için adımlar atın. İthalat pazarı seçeneklerini zenginleştirin. Varlık Fonu'nda sanayimizi dönüştürmede ve ithalat pazarını kurun. Bir an önce sermaye piyasalarını derinleştirin" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.