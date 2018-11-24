'Meral Akşener Ankara'dan Aday Olacak' İddiasına İYİ Parti'den Net Yanıt: Böyle Bir Şey Yok

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, "Pazarlık masası" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019 yapılacak yerel seçimlere ilişkin kulis bilgisi aktardı.

İSTANBUL ADAYI OLACAK DEDİKODUSU

"Hafta içinde Ankara'da "Millet İttifakı'nda seçim işbirliğinin ortak İstanbul adayı Meral Akşener olacak" dedikodusu yayıldı." diyen Çelik, "İki gün sonra, bu defa Ankara olarak şekil değiştirdi aynı tezvirat." ifadelerine yer verdi.

Meral Akşener

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Konuyla ilgili İYİ Parti'ye soru soran Çelik, partiden kendisine gelen yanıtı aktardı:

"Kesinlikle yok böyle bir şey. Bu dedikoduyu yayanlar, akıllarınca Meral Hanım'ı küçültmeye çalışıyorlar."