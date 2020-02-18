Meral Akşener, Berat Albayrak'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Taraftarın yakasından düşür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konulara dair önemli açıklamalar yaptı.

Akşener, son dönemde futbola siyasetin karıştığı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzonspor'a destek verdiği iddialarına da değindi ve Albayrak'ı eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepte bulundu.

"SİYASET SPORA KARIŞIRSA, ÜLKELER İLERİ GİDEMEZ"

Spora siyasetin karışmasının doğru olmadığını söyleyen Akşener, Bakan Albayrak'ı eleştirerek "Fenerbahçe tribünlerinden yükselen sesleri duyuyorsunuz. Ben başkanların kendi aralarındaki rekabetiyle ilgili değilim. Siyasetçilerin bu tartışmalara dahil olmaması gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin spora karıştığı ülkelerde sporun ileri gidemediğini biliyorum. Ancak damat bey bakanlıktaki başarısızlığıyla gündeme gelmekten yorulmuş olacak ki, bu aralar anlamadığı başka bir alanı, futbolu karıştırmakla meşgul" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIN YAKASINDAN DÜŞÜR"

Söz konusu iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepte bulunan Meral Akşener, "Yahu arkadaş, bırakın insanlarımız istedikleri kulübe gönül versin. Trabzonspor da bizim Fenerbahçe de bizim. Sayın Erdoğan, damat bey üzerine vazife olmayan her işe karışıp ortalığı karıştırıyor. Gel, Bursa'da konuştuğun Fenerbahçeli kardeşlerimin sesine kulak ver. Damadını artık taraftarın yakasından düşür" ifadelerini kullandı.