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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beykoz'da seçim çalışmalarında bulundu. Yaptığı esnaf ziyaretlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Çengelköy'deki mitingine katılan Akşener, 'Bu bir yerel seçimdir Allah aşkına birbirinize düşmeyin dedi.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Seçim çalışmalarını Beykoz'da sürdürdü. Esnaf ziyaretlerinin ardından Kavacık'ta bulunan Beykoz Doğru Karadenizliler Derneği'ni ziyaret eden Akşener burada bir konuşma yaptı.Akşener, 'Siyaset rekabet işi, rekabet en çok seçmenin işine yarar, şimdi ben geldiğime göre umuyorum diğer siyasi partilerin genel başkanları da buralara gelsinler, sizleri aydınlatsınlar. Bu çatılar altında seçim zamanların dışında hiç siyaset yapmadım. Siz davet edersiniz her siyasi parti gibi gelir konuşuruz. Adaylarımızı anlatırız ve sizi ikna edebilirsek oylarınızı isteriz. Bütün bunlar olması gereken siyasi rekabetin hizmet anlayışı, projeler üzerinden yürümesi gereken bir tavırdır dedi.GENEL BAŞKANLARIN ÖZNE OLDUĞU BİR YEREL SEÇİM OLMASINI DOĞRU BULMUYORUMAkşener, Genel başkanların özne olduğu bir yerel seçim olmasını doğru bulmuyorum. Netice itibariyle Beykoz'dan ben seçilmeyeceğim Bilgehan Murat seçilecek, diğer siyasi partilerin adayları seçilecek benim sizden ricam oy kullanırken tepede oluşan siyasi iklime, sert dile bakmayın, esas mesele Beykoz'a kim hizmet edecekse o kişiye oy vereceksiniz. ve o kişinin hangi siyasi partiden olursa olsun projelerine bakmalısınız ki, inşallah Murat seçilir, sonuçta kim seçilirse Beykoz'umuzun Belediye Başkanı odur. diye konuştu.'BU BİR YEREL SEÇİMDİR ALLAH AŞKINA BİRBİRİNİZE DÜŞMEYİNCumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Çengelköy'deki mitingine de katılarak konuşan Akşener, 'Sizden sadece bir şey istiyorum. Bu bir yerel seçimdir. Allah aşkına birbirinize düşmeyin, 41 Yasinlere kadınlar yine arkadaşlarıyla gidecek, Cuma dualarına birlikte gideceksiniz, önümüz ramazan, mukabelelere birlikte gideceksiniz, aynı Camide birlikte saf tutacaksınız, aynı apartmanda karşılıklı oturacaksınız. Sakın ola akrabalarınızın dostlarınızın gönlünü kırmayın şeklinde konuştu.YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKARArdından Partisinin Beykoz İl Başkanlığı önüne geçen Akşener, burada halka hitap etti. Akşener, '1 Nisan'dan itibaren, zam yağmuruna tutulacaksınız, elektrik paralarınız iki ile katlanacak, doğalgaz paraları yakıyor mu Yakıyor. Tencere kaynıyor mu Kaynamıyor. Esnaf siftah yapabiliyor mu Trafik çilesi filan onları hiç söylemeyeceğim bile. Günlük hayat yakıyor mu Yakıyor. İşte rahmetli Müslüm babanın bir lafı var ya 'yakarsa dünyayı garipler yakar\tifadelerini kullandı.