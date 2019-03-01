Meral Akşener Bigadiç'e Geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bigadiç programıyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Bigadiç Belediye Başkan Adayı Davut Uzuner '' Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Cumartesi günü saat 15:00 de ilçemize gelecekler kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımızı dört gözle bekliyoruz.Genel Başkanımızın ilçe ziyaretini duyunca çok mutlu olduk. Sayın Genel Başkanımızın benim Davut Uzuner olarak şahsıma ve Bigadiç ilçemize verdiği değirin önemin göstergesi olarak ben bu ziyareti kabul ediyor ve öyle düşünüyorum, kendilerine çok teşekkür ediyorum Bigadiç halkımızla İYİ parti üyeleriyle, İYİ Partiye ve Davut Uzuner'e oy vermeyi düşünenseçmenlerimizleBigadiçte buluşacak görüşecek esnafımızı ziyaret edecek, dolayısıyla seçim maratonu biraz daha burada hızlanmış olacak. Kendilerine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızın ziyaretinde Bigadiç'İn sorunlarını kendisiyle paylaşma fırsatı ve imkanı bulmuşolacağım. Bigadiç'in dertlerini problemlerini acil özelliğiolan bir takım özel taleplerimizi isteklerimizi kendisinden rica edeceğim. Sayın genel başkanımızın Bigadiç'e gelişini bir imkan bir fırsat olarak görüyorum.Partilerin Genel Başkanları bu kadar yoğun bir tempo seçim atmosferi içeresindeyken, Bigadiç gibi küçük ölçekli ilçelere çokzaman ayırıp gidemezler ama Bigadiç'e gelişi Sayın Genel Başkanımızın Bigadiç'e verdiği önemi gösterir.Bu sebeple bundan çok mutlu olduk.Bütün İYİ parti ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları olarak Millet İttifakı olarak Sayın Genel Başkanımızı ilçemizde görmekten son derece mutlu olacağımızı ifade etmek isterim. Sayın Genel Başkanımızı hep birlikte karşılamaya hep birlikte kendisine eşlik etmeye hep birlikte kendisiyle yapılacak olan sohbete katılmaya davet ediyorum. Bütün hakımız davetlidir. Budavetimize ne kadar çok hemşerimiz dostumuz iştirak ederse bizleri çok mutlu edecektir.''dedi.

Kaynak: Bültenler