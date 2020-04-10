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Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti

Koronavirüs gündemi hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, "Bilim Kurulu üyelerinin tam karantina istediğini biliyoruz. Bunun yerine getirilmesi gerekirdi ama Erdoğan bunu reddetti" dedi.

10.04.2020 08:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:41

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına özel açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs salgını hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Akşener, Bilim Kurulu üyelerinin tam karantina istediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu reddettiğini dile getirdi.

"BİLİM KURULU TAM KARANTİNA İSTEDİ, ERDOĞAN REDDETTİ"

"Bilim Kurulu'nun önerileri Erdoğan'a bağlı" diyen Akşener, "Tam karantina istediklerini bizler biliyoruz. Bunun yerine getirilmesi gerekirdi. Ama Erdoğan bunu reddetti. Bilim insanlarına buradan çağrım var. Ne önerdiklerini milletle, vatandaşla bizlerle paylaşmak mecburiyetindeler. Eğer dedikleri olmuyorsa da istifa etmek zorundalar. Onlar siyasi bir makam değil, onlar bilim insanı. Çoğu da ona buna mecburiyeti olan insanlar değil. Bu kişiler eğer dedikleri olmuyorsa bunun da gereğini yapmaları lazım. Çünkü Türk bilim dünyası bunun vebalini taşıyamaz" dedi.

"MUHALEFETİN DE AKILLI ÖNERİLERİ VAR"

Bu dönemin sırt sırta verilmesi gereken bir dönem olduğunu belirten Akşener, "Biz Sayın Erdoğan'ın düşmanı değiliz. Dolayısıyla yapılabilecek konularda biz de bildiklerimizi paylaşmayı sürdürüyoruz. Ama kırmızı kuvvetler mavi kuvvetler dili devam ediyor. Acemi oldukları ortaya çıktı. 'Sizin dediğinizi yapmayacağım kardeşim' diyor. Ama muhalefet partisinin de akıllı önerileri var.

TEKALİF-İ MİLLİYE TARTIŞMASI

Ayrıca Tekalif-i Milliye Emirleri ile de Türkiye'nin bugün IBAN numarası vererek virüs için yardım toplaması arasında müthiş fark var. O gün Balkan ve Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Anadolu'nun büyük bir kısmı şehit ya da gazi olmuş ve üretimin durduğu bir dönemdi.

Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Özdemir, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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