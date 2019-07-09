Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grup toplantısından yaşadığı zor zamanları anlattı. Akşener, partinin kurulma aşamasında Celal Adan'ın kendisi dahil herkese "Nesebi gayrı sahih" dediğini iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. "Şimdi, kendi hayatımdan beş yıldır yaşadığım bazı konuları sizinle paylaşmak istiyorum" diyen Akşener, şunları söyledi:

"ÖNCE BÜTÜN VÜCUDUM UYUŞTU"

"7 Haziran 2015 seçimleri damadın kardeşinin yönettiği, Erdoğan'ın sahibi olduğu söylenen TV kanalında bir kadına yakışmayacak hareketlerinin bulunduğu bir kaseti duyumu var dendi. Kelimeler aynen böyle. Elbette kadınlar beni anlayacaktır. Lütfi Bey arayıp bildirdi bana. Önce bütün vücudun uyuştu. Sonra acaba bir hata mı var diye baktım. Ve 45 dakika kendimi bilemedim. Dişlerim takır takır vurdu. Saklanmak istedim. Sonra kalktım, en HZ. Ali'yi severim; Allah'ım yardım et dedim. İnsanlar aradı, 5. gün Bahçeli birini gönderdi ve dedi ki kasetlerle ilgili arkadaşlarımıza yönelik yapılan o kumpasları ödedik. Kendini üzmesin, kaseti olsa ne gam, onunla yolları ayırmayacağız. Eşimin yanında bu cümle ile karşılaştım. Ben mücadeleye devam ettim."

"Bugün aramızda bulunan, kendisini sayın Bahçeli'nin özel kaleminin arayıp bu kadar bağırıp çağırmasın kampanyamızı örtüyor diyerek uyarıldım. Ama çok genç kadınlardan müthiş hikayeler dinledim. Mobbinge, tacize uğrayan kadınlar için mücadele ettim. Mahkemeyi sonuna kadar takip ettim. Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi.Bir kadın hakim, sayın Erdoğan'dan korktuğundan, Saray'dan korktuğundan konuyu dinlemeden bu iftiracı beraat verdi. Devri ittifakınızda kadınlarınız, gelinleriniz, kızlarınız ve ailenizdeki her kadın için 'Birinden duydum, bir kadına yakışmayacak hareketlerinin bulunduğu bir kaseti varmış' demek serbest kaldı. Övünün, övünün!"

"TORUNUMUN GAYRİ MEŞRU OLDUĞUNU YAZDI"

"Sonra 1 Kasım seçimleri oldu. Sonra biz Sayın Özdağ, Aydın, Oğan bir yola çıktık. İmza toplayarak demokrasi mücadelesi bir kongre talebiyle yola çıktık. Bütün erkek arkadaşlarımıza çok çirkin iftiralar atıldı, biliyorum. Ama sadece bana cinsiyetim üzerinden, kadın olduğum için çok çirkin şeyler yapıldı. Bir arkadaşımızı Sayın Bahçeli çağırdı evimin önünde çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi, 01 plakalı bir otomobil ile beni her türlü izlettiğini söyledi arkasından terbiyemin müsaade etmediği bir söz söyledi. Arkasından 19 Haziran Kongresi oldu. Torunumun gayri meşru olduğunu yazdı. Ve ben bu işi de hukuki olarak çok sıkı takip ettim. Sayın Erdoğan devri iktidarınızda polisleriniz IP numarasını bulamadılar, IP numarasını bulacak imkânlarının olmadığını söylediler. Bugün artık canı isteyen 9 aylık bebeğe gayri meşru demeyi serbest bıraktınız, övünün."

"DEVRAN DÖNER AYNI SÖZLER SİZİN İÇİN SÖYLENİR"

"Sayın Erdoğan bir gün devran döner aynı sözler sizin için söylenir, aynı hakaretler sizlere söylenir. Kısada 5 yıldır kadın olarak bedenim üzerinden analarımızın ruhları incindi. Annelerimize sövüldü, bize sövüldü, erkeklerimizin eşlerine sövüldü ama bir delikanlı gibi çıkıp yakamıza yapışan olmadı. Seçim zamanı bacımız anamız, git bayrak dağıt, seçim geçip koltuklar garantilediğinde, oğluma, çocuğuma iş dendiğinde bugün git yarın gel. Bakın sevgili kardeşlerim bunlar size ancak türbe ziyareti yaptırır. Üç kuruş destek verir o da yandaş marketi zengin etmek için. Size biçtiği değer budur."

NESEBİ GAYRI SAHİH NE DEMEKTİR?

Nesebi gayrı sahih, yasal olmayan bir birleşme sonucu doğan çocuk demektir. Halk dilinde ise babası belli olmayan çocuk demektir.