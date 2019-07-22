Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı.

Akşener, kendisine yönelik bakanlık teklifi iddialarına cevap verirken; "Kesinlikle böyle bir teklif veya ima söz konusu olmadı" dedi.

"BU DEDİKODUYU ÇIKARANLAR AK PARTİ'NİN İÇERİSİNDEKİ BİR GRUP"

Akşener, bakanlık iddialarının kaynağıyla ilgili de şunları söyledi:

"Sayın Bülent Arınç, Parti Genel Merkezimize bir ziyarette bulundu. Bu, kamuoyuna açık bir ziyaretti. Kitabını hediye etmek için geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edip, kitap hediye ettiğini söyledi. Bu işin peşine düştüm. Bu dedikoduyu çıkaranlar, AK Parti'nin içerisindeki bir grup. Anladığım kadarı ile Sayın Bahçeli'yi, taleplerine uygun hale getirmek için. MHP'nin, itiraz edeceği bir AK Parti talebi. Bunu, kabul ettirmek için, beni koz olarak ileri sürüyorlar. Bu dedikodu da bu anlamdadır. Sayın Bahçeli'ye bir mesajdır. 'Bak, İYİ Parti var' şeklindedir."

"İYİ PARTİ OLMASAYDI, BÜYÜKŞEHİRLER KAZANILAMAZDI"

Akşener, bir soru üzerine, yerel seçimlerle ilgili şunları söyledi:

"İYİ Parti olmasaydı, bugün ne İstanbul, ne Ankara, ne de bir başka Büyükşehir'de elde edilen başarı konuşulamazdı. İYİ Parti'nin amacı Türkiye'yi öncelemektir ve bunu yaparak bir de fedakarlıkta bulundu. Örneğin, Niğde'de. Resmi olarak ilan edilmemiş bir isim, 'ben aday olacağım' dedi ve CHP'den aday oldu. İtiraz etmedik. CHP bu ismi çekemedi. Mesela Uşak'ta, resmen ilan edilmemiş bir kişi de yine CHP'den aday oldu, CHP mecbur kaldı. İttifak ruhuna aykırı mı, evet. Buralarda, bizim adaylarımız kazanabilirdi, ancak olmadı.

Biz, Türkiye'yi düşündük ve masayı dağıtmadık. Ya parti diyecektim veya Türkiye... Ben, Türkiye'nin kazanmasını tercih ettim. Mesela, bir Büyükşehir'de, oranın merkez ilçeleri var. Bizim güçlü olduğumuz merkez ilçede, CHP'li bir İlçe Başkanı, 'Benim elim, İYİ Partili bir adaya oy vermeye gitmiyor, CHP'den birisi olsun' dedi. Bizim adayımız, o ilçede çok güçlüydü ama CHP aday çıkarınca, oylar bölündü. Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak, CHP'li Üsküdar ilçe ve İBB adayına oy verdim. Ama orada bu tutum olmadı maalesef."

"Millet İttifakı devam edecek mi?" sorusuna Akşener, "Şu anda bir seçim yok. Ancak, ortak hareket ettiğimiz konular var. Fakat, zaman ne getirir, bunu da göreceğiz. Rahmetli annemin bir sözü var, 'Kul kurar, kader güler' diye. O yüzden göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM ERKENE ALINABİLİR"

Akşener, erken seçim istemediklerini hatırlatırken; "AK Parti'nin içerisinden iki yeni parti çıkacak gibi görünüyor. Sayın Erdoğan'ın, bu partilere karşı tutumu ne olur bilemiyorum. Ankara'da, bu 'Kasım ayında seçim olur' gibi bir kulis vardı. Ben buna inanmıyorum. Ancak, seçim erkene alınabilir. Sayın Erdoğan, 'madem öyle, hadi seçime' diyebilir" şeklinde konuştu.