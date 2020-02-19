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Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz." değerlendirmesine tepki gösterdi "Buna halk karar verecek." dedi.

19.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'yle ilgili değerlendirmesine yanıt veren Akşener, İYİ Parti'nin ömrünü halkın karar vereceğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener'in gündeminde Cumhurbşakanı Erdoğan'ın İYİ Parti için söylediği sözler vardı.

"2023'E KİMİN KALIP KALMAYACAĞINA HALK KARAR VERECEK"

Akşener şunları söyledi "Sayın Erdoğan demiş ki, 'İYİ Parti 2023'e kalmaz' rahmetli anacığım derdi ki; kul kurar kader gülermiş. Sayın Erdoğan; gel buraya Keşan'a, Keşanlıların işsiz gençlerinin, esnafının iki katına çıkmış elektrik parasının, doğalgaz parasının, vergisini ödeyemeyen esnafının, iş bulamayan iki çocuklu babanın, kayınpederinin emekli maaşına kalmış damadının sorunlarını dinle. Etrafındaki çapsız danışmanları dinleye dinleye böyle oldun. Van'da insanlar çığ altındayken, gittin Kırkkale'ye insanların kafasına keyif çayı attın. 2023'e kimin kalıp kimin kalmayacağına burada toplanan Keşanlı karar verecek. Türkiye'nin selameti için bir an önce etrafındaki çapsız danışmanlarını, ekonominin içine tükürmüş çapsız damadını ekonominin başından çek."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'den bir haftada yaşanan iki istifa AK Parti MYK toplantısında masaya yatırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz işimize bakalım ama eğer bu hareketlilik yarın bize doğru istikametini çevirirse o zaman gereğini yaparız. Daha çok vekil düzeyinde değil ama eninde sonunda taban bize kayacaktır. İYİ Parti'den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider. 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz

Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek

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