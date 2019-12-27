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Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili paylaşımda bulundu. Yerli otomobili geliştirenlere teşekkür eden Akşener, "Ülkemizde elektrikli otomobilleri yaygınlaştıracak doğa dostu politikaların iktidar tarafından bir an önce hayata geçirilmesi gerekli" dedi.

27.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:59

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin tanıtımı, Gebze'deki "Bilişim Vadisi"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonları bulunacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

"GEREKLİ ALTYAPI SAĞLANMALI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili paylaşımda bulundu. Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "#TürkiyeninOtomobili'ni geliştirenlere emekleri için teşekkür ediyorum. Ancak, gerekli altyapıyı sağlayacak adımların atılması ve ülkemizde elektrikli otomobilleri yaygınlaştıracak doğa dostu politikaların iktidar tarafından bir an önce hayata geçirilmesi gerekli" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel


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