Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin tanıtımı, Gebze'deki "Bilişim Vadisi"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonları bulunacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

"GEREKLİ ALTYAPI SAĞLANMALI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili paylaşımda bulundu. Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "#TürkiyeninOtomobili'ni geliştirenlere emekleri için teşekkür ediyorum. Ancak, gerekli altyapıyı sağlayacak adımların atılması ve ülkemizde elektrikli otomobilleri yaygınlaştıracak doğa dostu politikaların iktidar tarafından bir an önce hayata geçirilmesi gerekli" ifadelerini kullandı.