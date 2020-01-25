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Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı

Uğur Dündar'ın canlı yayın konuğu olan Meral Akşener, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki deprem haberini alınca hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi'ni okuyup programın bitirilmesini istedi. Akşener'in bu çağrısına uyan Dündar, programı sonlandırdı.

25.01.2020 03:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:54

Gazeteci Uğur Dündar, Tele1'de ekrana gelen Demokrasi Arenası programına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konuk etti. Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programın ilerleyen saatlerinde Elazığ'da meydana gelen deprem öğrenildi.

FATİHA OKUYUP PROGRAMI BİTİRDİLER

Acı haberi alan Meral Akşener, izleyicilerin Fatiha okumasını istedi ve dua etmeye başladı. Fatiha okuduktan sonra hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Meral Akşener, siyaset konuşmak istemediğini söyledi. Uğur Dündar da buna hak verdi ve programı sonlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN TAKDİR TOPLADI

Akşener'in Elazığ'daki deprem sonrası siyaset konuşmayı reddetmesi çok sayıda sosyal medya kullanıcısının taktirini topladı.

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Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı

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25.1.2020 05:20:36