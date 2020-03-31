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Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 emekli maaşını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 3 emekli maaşını da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne koronavirüse karşı başlatılan yardım kampanyaları için bağışladığını açıkladı.

31.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:36

Koronavirüsle mücadele edilen süreçte ekonomik zorluk yaşayan halk için iktidar ve muhalefet ayrı ayrı yardım kampanyaları başlatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in destek yapmak için tercihi CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri oldu.

Türkiye'de bugüne kadar 10 bin 827 kişi koronavirüse yakalanırken 168 insanımız da virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının sağlık boyutuyla birlikte ekonomiye verdiği zarara karşı da yardım kampanyaları başlatıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konul oldu. Akşener, programda koronavirüse karşı ekonomik destek için yardım yaptığı yerlerle ilgili şunları söyledi "Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanlarını takip ediyorum. Sayın Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu kampanyalar başlattılar. İktidar tarafından destek verilmesi gerekiyordu. Ben de 3 emekli maaşımı Ankara'ya, 3 emekli maaşımı İstanbul'a bağışladım. Dekontu elimde.Bütün arkadaşlarımızı da bu konuda imkanları ölçüsünde yardım etmeye çağırıyorum."

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NE OLMUŞTU?

Salgın sürecinde iş yeri kapandığından dolayı ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için hükümet nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını açıkladı. İstanbul ve Ankara'da belediyeleri yöneten CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Başkanı Mansur Yavaş destek kampanyaları başlattı.

Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Etiketler: Meral Akşener, İstanbul, Ankara, Sağlık, Politika, Ekonomi, Güncel

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı

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