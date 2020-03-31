Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı

Koronavirüsle mücadele edilen süreçte ekonomik zorluk yaşayan halk için iktidar ve muhalefet ayrı ayrı yardım kampanyaları başlatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in destek yapmak için tercihi CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri oldu.

Türkiye'de bugüne kadar 10 bin 827 kişi koronavirüse yakalanırken 168 insanımız da virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının sağlık boyutuyla birlikte ekonomiye verdiği zarara karşı da yardım kampanyaları başlatıldı.

AKŞENER, İSTANBUL VE ANKARA'YA DESTEK VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konul oldu. Akşener, programda koronavirüse karşı ekonomik destek için yardım yaptığı yerlerle ilgili şunları söyledi "Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanlarını takip ediyorum. Sayın Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu kampanyalar başlattılar. İktidar tarafından destek verilmesi gerekiyordu. Ben de 3 emekli maaşımı Ankara'ya, 3 emekli maaşımı İstanbul'a bağışladım. Dekontu elimde.Bütün arkadaşlarımızı da bu konuda imkanları ölçüsünde yardım etmeye çağırıyorum."