Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , parti grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a seslendi. Akşener, siyasi diyaloğun önünün açılmasının gerektiğini belirterek "Partiler arası mutabakata davet ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın kararı ile 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener'in konuşmasının satır başları şöyle:

"23 HAZİRAN TÜRK MİLLETİNİN DESTANIDIR"

"Biz bu arkadaşların T.C. ibaresinden rahatsız olduklarını öğrendik, ama hangi arada İstiklal Marşı'na sinir olmaya başladılar? Onu da yeni öğrendik. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsan boş, göklerden gelen bir karar vardır. 23 Haziran adalet bayramı oldu. Sandığı tekmeleyenlere anlamlı bir ders veren büyük Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletime, tüm İstanbullulara saygılarımı sunuyorum. Bu milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum. Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi destekledi mi arkasında durur. Ama unutulduğunu anladığında gereğini yapmasını çok iyi bilir. Sadece Millet İttifakı'na oy veren arkadaşlarımızın değil, 31 Mart'ta Cumhur ittifakı'na oy veren vatandaşlarımızın da büyük payı var. Cumhur ittifakı'na oy veren vatandaşlarımız bugün Millet İttifakı'nın adayına hukuksuzca engel olan zihniyet bana da aynısını yapar dedi. Bu seçimin kaybedeni mesela şehre, İstanbulumuza ihanet edenlerdir. Şehri betona gömenler, İstanbul'un parasını çarçur edip adına hizmet diyenlerdir. Trafiği ömür törpüsü edenler, güzelim şehri ağaçsız kuşsuz bırakanlardır. Bizler siyasi partiler olarak çalıştık. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, 23 Haziran Türk milletinin destanıdır. Henüz 2 yaşını doldurmamış partimizle seçim maratonunda soluksuz koştunuz. İyi ve cesur insanlar 17 yıldır durdurulamaz denileni durdurdunuz, iyi ki varsınız."

"BAKTIK MİTİLİ İMRALI'YA ATMIŞLAR"

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan 'ın seçim mektubunu hedef alarak "23 Haziran kimin eğri kimin doğru olduğunu gösterdi. İstanbul'a mitil atacağını söyleyenler bir baktık ki mitili İmralı 'ya atmışlar. Bilgeler akil adam oldu, maskeler düştü. Bir belediye başkanlığı için Cumhurbaşkanı teröristbaşının mektubunu şehrettiler. Beka deyip takaya binip İmralı'ya gittiler. 23 Haziran bu aymazlığa tokattır. Haddinizi bilin demektir. Teröristten medet uman haysiyetiniz batsın demektir. Dün Edirne 'yi Enver Alacağına Bulgar alsaydı diyenler vardı. Bugün İYİ Parti geleceğine teröristbaşı gelsin diyenler var, yazıklar olsun." dedi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

"Damat ekonomi bakanı, iftiracı İçişleri Bakanı görevden alınmalıdır. Ak Parti seçimlerden sonra demokratik tövbe edeceklerini söylemişler. Şimdi bu adımları atmalılar." diyen Akşener, " Türkiye 'nin bir an önce düze çıkması için sayın Erdoğan'ın partiler arası mukavemeti sağlamaya davet ediyoruz. Yürütme yetkisi Sayın Erdoğan'dadır. Mevcut siyasi anlayışını sürdürmek istiyorsa bu anlayışa son vermesi gerektiğinin farkında olmalıdır. Ya düzelteceksiniz ya ada millet bu düzene son verecek. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ İÇİN O MAHUR BESTE ÇALIYOR"

AK Parti 'nin söylemine değinen Akşener şu ifadeleri kullandım:

'Duble yol yaptım', 'buzdolabını size ben getirdim', 'karnınızı ben doyurdum' gibi söylemler devlet ciddiyetine yakışmıyor. Neredeyse 'Anadolu'ya İslam'ı ben getirdim' diyeceksiniz. 17 yılda 2.3 trilyon dolar bütçe, 70 milyon dolar özelleştirme kullandınız. Yol da mı yapmayacaktınız? O kaynakları israf etmeseydiniz Türkiye bugün bu halde olur muydu? Masallar karın doyurmuyor Sayın Erdoğan. Damadın masallarıyla seçime kadar geldiniz. Liyakat sahibi bir ekibi ekonominin başına getirin, bizi dinleyin. 'Yok ben bunlara kulak asmam' diyorsanız bilin ki Türk milleti çaresiz değildir. AK Parti için o mahur beste çalışıyor, kış geliyor, yani Winter is coming (Winter is coming sözü, dünya çapında Game of Thrones dizisiyle ünlenmiştir) Aslında ben giderayak milletle helalleşmesi için atmaları gereken adam için söyledim.