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Meral Akşener, İmamoğlu'nun kendisine neden "Abla" dediğini açıkladı

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde "CHP ile İYİ Parti arasında çatlaklar mı var?" sorusuna "Sayın Akşener'le irtibatımız hiç kesilmedi. Parti genel başkanından öte, bir abla ses tonuyla dönüş yapar konuşuruz." demişti. Akşener, İmamoğlu'nun neden kendisine abla dediğini açıkladı.

24.09.2019 23:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine neden abla dediği konusuna Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek Özel programında açıklık getirdi.

"ABLAM ÖLEN OĞLUNA BENZETTİ"

Akşener, İmamoğlu'nun kendisine neden abla dediğini açıklayarak, "Şu anda Ekrem İmamoğlu çok meşgul olduğu için çalışması gerekiyor. Epey zamandır herhangi bir telefon konuşması gerçekleştirmedik. Bayramda konuşmuştuk, bayramlaşmıştık. Şimdi söyle bir durum var. Bizim ablalık konusu şu. Ekrem İmamoğlu'nun babasını tanıyorum. Ailesini tanıyorum. Aday oldu. Benim bir öz ablam var 75 yaşında çok dindar bir kadındır. Demokrak Parti unsurlarını taşıyan bir kadındır. 16 yaşında oğlunu kaybetti trafik kazasında. Bir gün beni arayıp, Ekrem İmamoğlu'nu kastederek 'Bu çocuk ne kadar Murat'a benziyor' dedi. Aslında hiç benzemiyorlar. Ee abla dedim,. Ablam "Yüzünde Rabbi Yessir var' dedi. Ablam en az 150 kadın arkadaşıyla Cuma günleri dua eder. Bende ablama sordum 'Peki diğerleri ne düşünüyor İmamoğlu ile ilgili' dedim. Ablam dedi ki 'Kimisi ölmüş kocasına benzetiyor. Kimisi torununa benzetiyor' dedi. Ha dedim bende demek ki İmamoğlu başka alandan oy alacak." ifadelerini kullandı.

"EKREM KARDEŞİM KAZANACAKSIN"

Sözlerine devam eden Akşener, "Ertesi gün İmamoğlu'nu aradım hadiseyi anlattım. Dedim ki Ekrem kardeşim kazanacaksın. Kardeş işi oradan geliyor. Sanıyorum buna sadece sen ile ben inanıyoruz. Benim ablam bunu diyorsa kazanacaksın. Bende elimden gelen her şeyi partimin dışında Meral Akşener olarak ne gerekiyorsa yapacağım dedim." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, İmamoğlu'nun kendisine neden

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