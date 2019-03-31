31 Mart 2019, 20:55
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Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy kullandığı sandıktan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu AK Parti Adayı Binali Yıldırım aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy kullandığı sandıktan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu AK Parti Adayı Binali Yıldırım aldı.

Akşener'in 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandığı Hacı Sabancı Anadolu Lisesindeki "2132" numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı.

Buna göre, sandıktan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 146, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'na 143, Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar'a 4, TKP Adayı Zehra Güner Karaoğlu'na ise 1 oy çıktı.

Akşener'in oy kullandığı sandıktan Üsküdar Belediye Başkanlığı için de AK Parti Adayı Hilmi Türkmen'e 147, CHP Adayı Ahmet Kılıç'a 124, Saadet Partisi Adayı Yılmaz Bayat'a ise 15 oy verildi. İstanbul, AK Parti, Meral Akşener, Binali Yıldırım, Güncel
Kaynak: AA