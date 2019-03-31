Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı

İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in oy kullandığı sandıktan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu AK Parti
Adayı Binali Yıldırım
aldı.
Akşener'in 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandığı Hacı Sabancı
Anadolu Lisesindeki "2132" numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı.
Buna göre, sandıktan AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'a 146, CHP
Adayı Ekrem İmamoğlu
'na 143, Saadet Partisi
Adayı Necdet Gökçınar
'a 4, TKP Adayı Zehra Güner Karaoğlu
'na ise 1 oy çıktı.
Akşener'in oy kullandığı sandıktan Üsküdar
Belediye Başkanlığı için de AK Parti Adayı Hilmi Türkmen
'e 147, CHP Adayı Ahmet Kılıç
'a 124, Saadet Partisi
Adayı Yılmaz Bayat
'a ise 15 oy verildi.
İstanbul, AK Parti, Meral Akşener, Binali Yıldırım, Güncel
Kaynak: AA