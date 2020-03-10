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Meral Akşener, koronavirüse karşı Erdoğan'ın tokalaşmayın önerisini dinlemedi

Dünyayı tehdit eden koronavirüsten korunmak için uzmanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşmaktan kaçınılması önerisinde bulunurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde seçmeninin elini sıktı.

10.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünyada 4 bine yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüsten korunmak için uzmanların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokalaşmayın önerisini bir kenara bıraktı partilileriyle tokalaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada bugüne kadar 4 bin 27 kişinin ölümüne neden oldu. Hastalığa yakalanan sayısı ise 114 bin 458. Uzmanlar Türkiye'de görülmeyen koronavirüsten korunmak için alınacak en basit ve etkili önlemi tokalaşmamak ve el yıkamak olarak açıkladı.

MERAL AKŞENER TOKALAŞMAYA DEVAM ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında uzmanların tokalaşmayın önerisini bir kenara bıraktı. Akşener, kendisini izlemeye gelen partililerin yanına giderek onlarla tokalaştı. İYİ Parti Genel Başkanı'nın o anları objektiflere yansıdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLİM KURULU'NUN ÖNERİSİ: TOKALAŞMAYIN

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun hazırladığı broşürde, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler hakkında şunlar kaydedildi: "Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı, tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalı, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı. El hijyenine önem verilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı. Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalı."

CUMHURBAŞKANI TOKALAŞMIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Brüksel seyahati öncesinde kendisini uğurlayanlarla, Brüksel'de katıldığı toplantıda AB yetkilileriyle ve Brüksel'de kendisini karşılayan vatandaşlarla koronavirüs önlemi olarak tokalaşmadı. Erdoğan, bunun yerine elini kalbine götürerek selam verdi.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta cuma namazı sonrasında Çamlıca Camii'nde cemaate yaptığı konuşmada şu tavsiyede bulunmuştu: "Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Malum dünyada koronavirüs salgını var. Bu salgın sebebiyle Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara sarılmaları öpüşmeleri, musafaha, bunları erteleyelim. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da özellikle ben sizden istirham etmiş olayım. Çünkü çok faklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir, kalbimizden geçendir."

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Meral Akşener, koronavirüse karşı Erdoğan'ın tokalaşmayın önerisini dinlemedi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel

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