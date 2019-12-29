Meral Akşener'le bir araya gelen İmamoğlu: Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Akşener'in Üsküdar'daki evinde gerçekleşen ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan İmamoğlu'na, eşi Dilek ile kızı Beren İmamoğlu da eşlik etti.

"KANAL İSTANBUL'U KONUŞURUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebi olduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti: Neyi konuşabiliriz ki? İstanbul'un deprem, mülteci sorunu var. Kanal İstanbul gibi bir süreç var. Neyi yanlış bulduğumuzu teknik olarak kendilerine ifade etsem yanlış mı olur? Çok doğru olur. Israrla bunu talep edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse koşa koşa giderim. Kendileriyle projede gördüğümüz aksaklıkları, tehditleri paylaşırız.

İmamoğlu, "Türkiye'nin otomobili"ne ilişkin bir soru üzerine de bilimin ve aklın olduğu her şeyi alkışladıklarını, mutlu da olduklarını belirterek, "Umarım ülkemizin bir yerli aracı olur. Bu bir başlangıç. Olduğunda ne olur? İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçlarını oradan alır. Biz bilimin olduğu, aklın, üretimin olduğu her girişimin yanındayız. Ülkenin ekmeğini arttırmalıyız. Bu girişimi alkışlıyoruz." şeklinde konuştu.

"EVİMİ ŞEREFLENDİRDİNİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ziyaret için İmamoğlu ailesine teşekkür ederek, "Evimi şereflendirdiler. İyi seneler diliyorum herkese, karşılıklı görüş alışverişinde bulundum. Nezaketiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Akşener, gazeteci Murat İde'nin Sarıyer'de uğradığı saldırıya ilişkin de "Sayın Soylu'nun dikkatini çekmek isterim. Kendini Türkiye'nin en başarılı İçişleri Bakanı olarak tanımlamıştı. Uzun zamandır öyle tanımlıyor. Ama İçişleri Bakanlığı döneminde dövülmemiş insan ve dövenlerin beraat etmediği bir an olmadı. Biliyorsunuz, bu ev basıldı. Onlar da beraat etti. Sayın İçişleri Bakanını görevini yapmaya, hukuku da bu konuda objektif davranmaya davet ediyorum. Türkiye böyle şeyleri taşıyamaz. Murat Bey'le konuştum. Yarın sizin başınıza da gelebilir. Şiddetle kınıyorum."değerlendirmesini yaptı.