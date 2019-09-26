Meral Akşener masasındaki seçim anketini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener,Yeni parti oluşumlarına ilişkin soruya cevap veren İYİ Parti lideri, partisinden kurulması ön görülen partilere oy gitmediği belirtirken, elindeki son anket sonuçlarını da açıkladı.

Partisinin oy oranının yüzde 10.6 ile 11.1 bandında olduğunu ifade eden Akşener, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partiye AKP ve MHP'den oy gittiğini dile getirdi.

"MHP'NİN GERÇEK OYU YÜZDE 4"

MHP'nin 'MHP'liyim' diyenlerin oy oranının yüzde 4 civarında olduğuna dikkat çeken Meral Akşener, MHP'ye oy veren AKP'li seçmenin yeni partilere yöneleceğini söyleyerek, "Özellikle sayın Babacan'ın partisinin İYİ Parti'nin tüm oylarını alacağı gibi bir tevatür var. Buna seçmen karar verir. Partiyi kurduğumuz zamanda bir araştırma şirketi 1.5'un üzerine çıkarmamıştı bizi, biz 9.5 aldık.Bazı araştırma şirketlerine grup üyesiyiz. Bize geliyor anketler. O araştırmalardan, bizim partimizin oyu en son 10.6-11.1 gibi geldi. Çok ilginç MHP'nin oyları Sayın Babacan'a gidiyor. MHP'nin gerçek oyu yüzde 4 görünüyor. Üstüne olan oylar AKP'den giden, AKP'ye itiraz eden Ali Bey'e gidiyor.

"BİZDEN UFAK BİR MİKTAR DAVUTOĞLU'NA GİDİYOR"

Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor. CHP'den de ilginç bir durum var.Yüzde 3 CHP'ye oy vermiş seçmen bize gelmiş. 1.5'sa AKP'ye son iki seçimde oy vermiş seçmen. Bugün 11.6 oyumuz var. Sayın Babacan'a, kuracağı partiye gitmiyor. Bizim seçmenden. AKP'den MHP'ye kayan seçmenin bir kısmı Babacan'a bir kısmı da Davutoğlu'na gidiyor." dedi.

HDP İLE İTTİFAK SORUSUNU YANITLADI

HDP ile ittifak konusunda sorulan soruya da Değinen Akşener, HDP ile ittifak teklifi gelirse partisinin tavrının olumsuz olacağını ifade etti.

"ERDOĞAN'IN SEÇİLME ŞANSI YOK"

Erdoğan'ın 2023'te yeniden seçilme şansının olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Akşener, "2023'te Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme şansı yok. 25 yıl aktif politika yapmış biri olarak bunu söylüyorum. Bizim Sayın Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik itirazlarımız sürüyor. Burada bir değişiklik yok. Sayın Erdoğan'ın diline, Cumhur İttifakı'nın sanki mitoz bölünme gibi iki eşit hücre şeklinde olmasına, kötü dillerine, ekonomideki gidişata, patron şirketi gibi Türkiye'nin yönetilmesine, dış politikadaki değerli yalnızlığımıza, 4.5 milyon Suriyeli sığınmacının ülkemizde bulunmasına, bunun olmasını sağlayan yanlış politikalara ve 1 yıl evvel 'kardeşim Esad', 1 yıl sonra 'katil Esed' olmasına itirazlarımız var." açıklamasında bulundu.







