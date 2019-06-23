23.06.2019 14:00
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MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI

MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Üsküdar 'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun" dedi.
Akşener, oyunu kullanmak üzere Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Akşener, "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Çok yüksek oranda bir katılım olacak" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Meral Akşener'in oyunu kullanması
-Açıklaması


- İstanbul
Kaynak: DHA
Üsküdar , Hacı Sabancı , İstanbul , Meral Akşener , Güncel

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