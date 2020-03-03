Meral Akşener, parti grubunda kürsüden ağlayarak indi

Parti grubunda açıklamalarda bulunan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşmasının tamamını İdlib 'de şehit verdiğimiz kahraman vatan evlatlarına ayırdı. Konuşması öncesi salondakilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Akşener, konuşmasına da şehitlerimizin isimlerini kürsüden tek tek okuyarak başladı. Yaklaşık 20 dakika kürsüde kalan Akşener, salondakilere gür bir sesle "Ne mutlu Türküm diyene" dedirttikten sonra konuşmasını noktaladı. Akşener'in kürsüden inerken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

İşte Akşener'in açıklamalarından satırbaşları;

"Adem Akın, Süleyman Şahin, Mehmet Muhammed Akay, Birhan Er, Osman Ak, Mustafa Bayrakar, Muharrem Öğütçü, İbrahim Özel, Recep Bekir, Güven Kurtulmuş, Ahmet Saygılı, Ahmet Arslan, Emre Baysal, Halil Çankaya, Veysel Günay, Muhammed Yılmaz, Şükrü Elibol ve dün son olarak Muzaffer Ak…

"CİDDİYETTEN NE KADAR UZAK OLDUĞUNU GÖSTERDİLER"

37 can, 37 yarım kalan öykü… Ruhları şad olsun… Aslında bu haftaki grup toplantısını şehitlerimizin ruhuna dua okuyup aziz hatıraları ile bitirmek istiyordum ama devleti yönetenler ciddiyetten ne kadar uzak olduklarını gösterdiler. Sayın Erdoğan birkaç gün önce birkaç şehit diyordu.

"BAZI RAKAMLARI SEVMEZ"

Sayın Erdoğan rakamları çok sever. Ama bazı rakamları hiç sevmez. İşsizlik rakamları, borçlu insan rakamları. İşçiye emekliye yapılacak ücret zammı rakamlarını sevmez. İşine gelmeyince sorumlusu olduğu rakamlardan kaçar.

"ALLAH'IM ONLARA SABIR VERSİN"

Oğullarımızı cennete uğurladık onların umurlarında olmasa bile biz yaralıyız hüzünlüyüz. Selam olsun şehit analarına, babalarına, eşlerine, evlatlarına, kardeşlerine. Allah'ım onlara güç versin, sabır versin. Allah'ım bu cennet vatana göz dikenleri göz dikenlerle kol kola girenleri kahreyle yarabbim."