Meral Bülten Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA KAVAKLIDERE belediye başkan adayı olan Meral Bülten isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA KAVAKLIDERE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Meral Bülten isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA KAVAKLIDERE adayı Meral Bülten kimdir? BTP MUĞLA KAVAKLIDERE adayı Meral Bülten yüzde kaç oy aldı?

Meral Bülten Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA KAVAKLIDERE belediye başkan adayı olarak gösterilen Meral Bülten KAVAKLIDERE ilçesinde % 0,84 oranında oy almıştır. KAVAKLIDERE ilçesinde % 0,84 oranında oy olan Meral Bülten adlı BTP adayı toplamda 61 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA KAVAKLIDERE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.