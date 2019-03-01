Meral Kaplan'dan Yardım Çığlığı: Eski Eşim Çocuğumu Kaçırmak Üzere

Ünlü oyuncu Meral Kaplan sosyal medya hesabından yardım istedi.

"ESKİ EŞİM ÇOCUĞUMU KAÇIRMAK ÜZERE"

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Meral Kaplan, sosyal medya hesabından, "Şu anda Bodrum'dayım eski eşim eve girip annemi darp edip sokağa atıp, çocuğumu kaçırmak üzere. Lütfen herkese yayın." ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN BORCUNU ÖDEMİŞTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının yayınlanan habere göre; eylül ayında eşi Okan Kurt'un aile borçlarından dolayı evine haciz gelen ve eşyalarına el konulan Demet Akalın, borcundan dolayı arabasına el konulan Meral Kaplan'a destek olmuştu. Akalın, Meral Kaplan'ın Seçkin Piriler'e olan 25 bin 450 TL'lik borcun 10 bin 500 TL'lik kısmını ödeyerek işlemleri durdurmuştu.