Sosyal Medyadan Yardım İsteyen Meral Kaplan Kimdir?

Meral Kaplan, konuk olarak katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından istediği yardımla gündeme gelen Kaplan'ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte, Meral Kaplan'ın hayatı...

MERAL KAPLAN KİMDİR?

Meral Kaplan, 8 Nisan 1984 yılında Lüleburgaz'da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006'da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve tanınmaya başladı.

KIBRISLI EŞİ İLE BOŞANMA SÜRECİ OLDUKÇA ZOR

Süper Kulüp isimli programı sundu. Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak'ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. 2009'da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı. KKTC'li iş adamı Erhan Kanioğlu 2011'de evlendi. Kızlarının dadısı yüzünden kavga eden ikilinin boşanma süreci devam ediyor.