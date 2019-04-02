Meral Şenocak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAMSUN ATAKUM belediye başkan adayı olan Meral Şenocak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN ATAKUM ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Meral Şenocak isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAMSUN ATAKUM adayı Meral Şenocak kimdir? DP SAMSUN ATAKUM adayı Meral Şenocak yüzde kaç oy aldı?

Meral Şenocak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAMSUN ATAKUM belediye başkan adayı olarak gösterilen Meral Şenocak ATAKUM ilçesinde % 0,50 oranında oy almıştır. ATAKUM ilçesinde % 0,50 oranında oy olan Meral Şenocak adlı DP adayı toplamda 559 adet oy sayısına ulaştı.

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