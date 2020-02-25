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Meralarda ilkbahar gübrelemesi

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 10 köyde 16 ton kompoze gübre uygulaması yapıldığını söyledi.

25.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:36Meralarda ilkbahar gübrelemesi
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül , 10 köyde 16 ton kompoze gübre uygulaması yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında; ilk bahar gübreleme çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, "4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında meralarımızın vasfını iyileştirmek, ot verimini ve kalitesini arttırmak amacıyla 10 köyümüzde 16 ton kompoze gübre uygulaması yapılmıştır. Islah Projeleri ile köylerimize ait meralarda kaliteli ot verim ve üretiminin arttırılarak besicilikte en önemli girdilerden biri olan kaba yem üretimimize katkıda bulunulması amaçlanmaktadır" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kadıoğlu, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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