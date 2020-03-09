Meram Belediye Başkanı Kavuş, personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil ile kutladı.
09.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:28
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil ile kutladı.
Ofislerde ve sahada çalışan kadınları ziyaret eden Kavuş, Meram'a hizmet yolunda kadın personellerin fedakarlık ve çalışkanlıkla kendilerine güç ve cesaret verdiğini söyledi.
Kadınlara karanfil hediye eden Kavuş, şunları kaydetti:
"Sadece işte değil, hayatın tüm alanında taşıdığınız yükü büyük bir maharetle sırtlanıyor ve bunun yanında gösterdiğiniz yüksek performans ile Meram'a en iyisini kazandırmak için olağanüstü bir çaba sarfediyorsunuz. Kadının elinin değdiği her yer ve her şey güzelleşiyor. Tıpkı sizlerin varlığıyla daha güzel ve değerli hizmetler üreten belediyemiz gibi. Meram için yapılan her güzel icraatın perde arkasında sizlerin imzası var. Hizmet yolunu sizlerle yürümenin benim için onur olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu vesile ile sizlerin ve yürekleri, emekleri, vefakarlıkları, fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."
Ofislerde ve sahada çalışan kadınları ziyaret eden Kavuş, Meram'a hizmet yolunda kadın personellerin fedakarlık ve çalışkanlıkla kendilerine güç ve cesaret verdiğini söyledi.
Kadınlara karanfil hediye eden Kavuş, şunları kaydetti:
"Sadece işte değil, hayatın tüm alanında taşıdığınız yükü büyük bir maharetle sırtlanıyor ve bunun yanında gösterdiğiniz yüksek performans ile Meram'a en iyisini kazandırmak için olağanüstü bir çaba sarfediyorsunuz. Kadının elinin değdiği her yer ve her şey güzelleşiyor. Tıpkı sizlerin varlığıyla daha güzel ve değerli hizmetler üreten belediyemiz gibi. Meram için yapılan her güzel icraatın perde arkasında sizlerin imzası var. Hizmet yolunu sizlerle yürümenin benim için onur olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu vesile ile sizlerin ve yürekleri, emekleri, vefakarlıkları, fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Kavuş, Meram, Güncel
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