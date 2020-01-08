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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, muhtarlarla buluştu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 yılı değerlendirmeleri ve 2020 planlaması için ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

08.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:06Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, muhtarlarla buluştu
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 yılı değerlendirmeleri ve 2020 planlaması için ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.
Fahrünnisa Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Kavuş, belediyenin geçen 9 ay içinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Mustafa Kavuş, şunları kaydetti:
"Göreve geldiğimiz günden bu yana bu sözümüzü tuttuğumuza sizler de şahit oldunuz. Tüm mahallelerimizi karış karış dolaştık. Bazılarına 3-4 kez gittik. Meram'da en kolay iş başkana ulaşmak. Buna da en yakın olarak yine sizler şahit oldunuz. Biz muhtarlarımızı belediyemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışımızın sonucu olarak 9 ay boyunca güzel bir birliktelik ve çalışma sergiledik. Sizler mahallelerimizin, belediyemizin ve bizim yükümüzü alan yol arkadaşlarımızsınız. Desteklerinizle belediyemize sorununu çözmek için gelen hemşehrilerimizin sayısı azaldı. Birlikteliğimizi ve çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda artırarak devam ettireceğiz."
Toplantıya Meram Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Selim Altıntürk ve 69 mahalle muhtarı da katıldı.

Mustafa Kavuş, Meram, Güncel

Kaynak: AA

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