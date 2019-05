Meram Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Kaynak: İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sadece Ramazan ayında değil tüm yıl boyunca yardım etmeye devam ediyor.Meram Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor. Geçtiğimiz bir yıl içinde 2.384 ihtiyaç sahibi aile Meram Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünün yardımlarından faydalandı. Bu ailelerden 299'u her ay, bin 123'ü üç ayda bir, 962 aileye ise 6 ayda bir bu yardımlardan faydalandı.Meram'da yaşayan gerçek ihtiyaç sahibi aileleri birer 'Emanet' olarak gördüklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Ramazan ayı boyunca daha da artsa da biz bu yardımları yıl boyunca yayarak insanımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. 'Fırat'ın kenarında kapsa kurt bir kuzuyu, gelirde sorar adl-i ilahi Ömer'den onu' anlayışımızın bir tezahürü olan bu yardımlar bizlerin övünç kaynağı. Yardımlaşma konusunda Meramlıların hassasiyetini çok iyi biliyoruz. İşte biz de bu hassasiyete karınca kararınca destek olup, her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.Belediyenin sosyal belediyecilik anlamında bunların dışında da çok önemli hizmetler yürüttüğünü belirten Başkan Kavuş, "Meram'da eksikliği hissedilen her alanı doldurmaya çalışıyoruz.Bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteğinden, Hasta Konuk Evimizle dışarıdan gelen hasta yakını vatandaşların konaklama sorununu çözmeye, Engelliler Merkezi ile engelli vatandaşlarımızın özellikle medikal malzeme noktasındaki eksiklerini tamamlama çalışmalarımızdan yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza eşya ve giysi yardımlarına, yakacak yardımlarımızdan asker yakını maaşına, mültecilere verdiğimiz desteklerden yaşlılar ve engelliler için ev temizlik ve eksiklerini giderme hizmetine, camilerin temizliğinden cenaze aracına, taziye otobüsüne kadar onlarca hizmetimizle vatandaşlarımızın kötü günlerinde yanlarında olarak örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz.Gerçek anlamda bir 'İyilik hareketi' olan bu çalışmalarımızda ki planlamalarımızı da önümüzdeki süreçte çok daha genişletecek şekilde yapıyoruz" dedi. - KONYA Konya