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Meram Belediyesi'nden koronavirüse karşı "Vefa Sosyal Destek Hattı"

Meram Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayata geçirilen "Vefa Sosyal Destek Hattı" çalışmalarına hızlı ve yoğun bir şekilde başlandığını bildirdi.

26.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:22
Meram Belediyesi'nden koronavirüse karşı
Meram Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayata geçirilen "Vefa Sosyal Destek Hattı" çalışmalarına hızlı ve yoğun bir şekilde başlandığını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 112'ye gelen aramaların "Bizim Meram Masası"na yönlendirilerek, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile oluşturulan koordinasyonla vatandaşların isteklerinin yerine getirildiği belirtildi.
Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tehlikeye karşı tüm kurumların her an teyakkuzda olduğunu vurguladı.
Alınan tüm tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünün altını çizen Kavuş, şunları kaydetti:
"Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Bu düşünce ile bütün kurumlar olarak titiz bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın evden çıkmamaları adına yük alıyor, onların ihtiyaçlarını ayaklarına getiriyor, faturalarını ödüyor, sağlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Meram için hizmet veren tüm kurumlar olarak gücümüz nispetinde her an her yerde olmaya gayret gösteriyoruz. Kaymakamlığımızın organizasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz desteklerini esirgemiyor. El birliği ile bu mücadeleyi kazanacağız. Meramımız, Konyamız, ülkemiz ve dünya ile güneşli aydınlık bir sabaha hep birlikte uyanacağız."
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Kaynak: AA

Etiketler: Meram Belediyesi, Jandarma, Meram, Güncel

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