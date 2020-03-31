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Meram Belediyesi tenzile ana hasta konuk evi sağlık çalışanları için tahsis edildi

Meram Belediyesi, Tenzile Ana Hasta Konuk Evinin kapılarını virüs tehlikesi sebebiyle yaşanan zorlu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için açtı.

31.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:42
Meram Belediyesi tenzile ana hasta konuk evi sağlık çalışanları için tahsis edildi

Sevdiklerini görememe hatta riske atma tehlikesine rağmen milletimiz için büyük özveri gösterentüm sağlık çalışanlarına şükran duyduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sadece bugün değil, her gün onların yanındayız" diye konuştu.

Meram Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgını ile mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye bu çerçevede son olarak salgınla mücadelede büyük özveri gösteren sağlık çalışanları için bünyesinde bulunan Tenzile Ana Hasta Konuk Evini tahsis etti.

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Hasta konuk evi 42 odasıyla virüs tehlikesi bertaraf edilinceye kadar, mesaileri sonrasında ailelerini riske atmamak adına evlerine gitmek istemeyen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışanlara otel konforuyla hizmet verecek. Tüm sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte gösterdikleri büyük özveri, fedakarlık ve yoğun emekle büyük bir takdiri ve teşekkürü hak ettiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hemşehrilerini salgından korumak adına yaptıkları çalışmalarda ve alınan önlemlerde en riskli gruplardan biri olan sağlık çalışanlarını da unutmadıklarının altını çizdi. Tüm hemşehrilerinin olduğu gibi sağlık çalışanlarının da yanında olduklarını kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Gösterdikleri fedakarlıklarla toplumun göz bebeği olduğunu bir kez daha kanıtlayan sağlık çalışanlarımızın ve ailelerinin de yanındayız. Ailelerini korumak adına sevdiklerini görüp sarılmaktan mahrum kalma pahasına gece gündüz demeden milletimize hizmet eden sağlık çalışanlarımız için Tenzile Ana Hasta Konuk Evimizin kapılarını açtık. Gösterdikleri bu fedakarlıklığın yanında onlar için ne yapsak azdır. Onlara minnettarız ve sadece bu zorlu günlerde değil her zaman yanlarındayız."

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Meram, Güncel
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