Meram Belediyesi tüm çalışanlarıyla lösemili çocukların yanında

BAŞKAN KAVUŞ; "LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTEYİZ, BİRLİKTE YENECEĞİZ"

Maskenin diğer insanları değil hasta çocukları korumak için takıldığını vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'Lösemili çocuklarımızın mücadelesinde birlikteyiz, birlikte yeneceğiz" diye konuştu.

Meram Belediyesi, 2- 8kasım lösemili çocuklar haftası dolayısıyla başlatılan 'Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' kampanyasına tüm çalışanlarıyla destek verdi. Bu amaçla personel haftanın son gününde maske takarak lösemili çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktılar.

BAŞKAN KAVUŞ; "SIKINTILI SÜREÇLERİNDE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ"

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında lösemili çocukları yalnız bırakmayarak maske taktıklarını veve çocuklara destek verdiklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hastalara bir nebze de olsa umut olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu insanlara duyurmak, lösemi hastası çocukların yanında olmak amacında olduklarını vurgulayan Başkan Kavuş, Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında binin üzerinde çocuğa lösemi tanısı konduğunu hatırlatarak, "Lösemi her yaşta görülebilen bir hastalık. Ancak çaresi olmayan bir hastalık değil aksine iyi bir tedavi ve moral desteği ile büyük ölçüde tedavi edilebilen bir durum" diye konuştu.

"MASKELER BİZİM İÇİN DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN VAR"

Löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu anlatmak için ayrılan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Türkiye'nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini hatırlatan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz de bu etkinliklere tüm personelimizle çocuklarımıza destek olmak amacıyla bugünü maske takarak geçiriyoruz.Lösemi hastalarının tedavi süresince taktıkları maskenin, bulaşıcı bir hastalık olduğu için değil, enfeksiyondan korunmak için kullanıldığını göstermeye çalışıyoruz. Lösemi değil iyilik bulaşır. Maskeleri nedeniyle dışlanamayacaklarını ve onların her daim yanlarında olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Onların bu dönemi en rahat geçirmeleri hepimizin en önemli görevidir."