Meram Belediyesinden Dev Bir Proje Daha…

Uluırmak Evleri'nin duyulması ile birlikte vatandaşların banka önünde kuyruk oluşturduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Bu Meram Belediyesine olan güvenin bir göstergesidir" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm alanında önemli projelere imza atan Meram Belediyesi, ilçeyi imar ve ihya etme çalışmaları çerçevesinde dev bir projeyi daha hayata geçirdi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 1646 dairelik dev proje "Uluırmak Evleri Projesinin" ayrıntılarını kamuoyuna duyurmak için kameralar karşısına geçti. Meram ilçesinin kurulduğu günden bu yana 25 yıllık süre zarfında kronikleşmenin de ötesinde her geçen gün büyüyen 'İmar Probleminin' çözümü yolunda önemli adımlar attıklarının altını çizen Başkan Fatma Toru, hayata geçen her projenin bu sorunu çözme amaçlı olduğunu bu nedenle de büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

"DAHA BAŞVURULAR BAŞLAMADAN, BANKA ÖNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANDI!"

Meram Belediyesinin 'Kentsel Dönüşümde' ortaya koyduğu her projede kendi çıtasını yükselttiğini belirten Başkan Toru, "Özverili, programlı ve yoğun bir çalışma sonucunda Meram bölgesinin imar ve mülkiyet sorunlarına neşter vuruldu. Bu çalışmalara katkılarından dolayı vatandaşlarımızdan muhtarlarımıza, Belediye Meclis Üyelerimizden personelimize kadar herkese teşekkür etmek istiyorum. Meram'ın 5 farklı bölgesini kentsel dönüşüm alanı ilan ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin vatandaşların konut sahibi olmalarında belediyelerinde öncülük etmesine yönelik tavsiyelerine de uyarak kolları sıvadık. Küçük Aymanas projemiz yaklaşık üç ay önce başladı. Aksinne Evleri'nin temelini hep birlikte attık. Bugünde 1646 dairelik Uluırmak Evleri için düğmeye basıyor ve ön başvuru sürecini başlatıyoruz. Başvurular öğleden sonra başlayacaktı, ancak daha başvurular başlamadan banka önünde önemli bir yoğunluk yaşandı. O nedenle başvuruları hemen başlatmak durumunda kaldık. Bunun belediyemize ve şahsımıza olan güvenin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Teveccüh gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"DEV PROJE İÇİN BAŞVURULAR 30 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK"

Vatandaşların güvenle ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek adına hareket ettiklerini ifade eden Başkan Fatma Toru bu çerçevede Uluırmak Evleri ile birlikte yaklaşık 3 bin konutu Meram'a kazandırdıklarını söyledi.Uluırmak Evleri'nin tamamının 166,5 m² ve 3+1 olarak projelendirildiğinin bilgisini veren Başkan Toru, sözlerini şöyle sürdürdü; "Projemizde 1650 araçlık kapalı otopark ve 320 araçlık açık otopark bulunuyor. 91 bine yakın bir arsa alanının 5 bin m²'si ticari alan. 32 bin m² ise yeşil alan olarak projelendirildi. Ödemeler ise, peşinat 35.000 TL, aylık taksitler 2.800 TL olarak belirlendi. Orta gelir grubunun krediye ihtiyaç duymadan rahatlıkla ev sahibi olabileceği, modern mimarinin gereğinin yerine getirildiği, geleneksel yapımızda düşünülerek yapılan bu projeye herkesi davet ediyorum. Bugün başlayan başvurular 30 Kasım tarihine kadar belediyemizden de yapılabilecek. Başvuruların diğer ikisinde olduğu gibi fazla olması durumunda hak sahipleri kura ile belirlenecek."

"KENTLEŞME POLİTİKAMIZ HER GÜN BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK"

Halkın Aymanas ve Aksinne Evlerine olan yoğun ilgisi ve teveccühünü görünce, 4. Projeyi hayata geçirmeyi düşündüklerinin müjdesini de veren Başkan Fatma Toru, bu yeni projenin üç projenin toplamı kadar büyük bir yatırım olacağını kaydetti. Yeni proje ile yeni konut sayısının 5 binin üzerinde olacağını belirten Toru, "Bu rakamlar bir ilçe belediyesi için çok büyük rakamlar. Ama Meram'a gerçek anlamda hizmet etmek için olması gereken bu. Öte yandan sadece Meram'a katkı sunmuyor böylesi yatırımlar. İstihdama, ekonomiye, piyasaya, esnafa katkı sağlıyor. Bu nedenle Kentleşme Politikamız her geçen gün büyüyerek devam edecektir" dedi.