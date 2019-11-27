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Meram Belediyesinden emlak ve çevre temizlik vergisi uyarısı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemelerinde son günün 2 Aralık Pazartesi olduğunu hatırlattı.

27.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:56Meram Belediyesinden emlak ve çevre temizlik vergisi uyarısı
Konya'nın merkez İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemelerinde son günün 2 Pazartesi olduğunu hatırlattı.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerin, 2019 yılı ikinci taksidini ödemelerinde son gün 2 Aralık. 30 Kasım gününün haftasonu tatiline denk gelmesinden dolayı mükellefler ödemelerini 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapabilecek. Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerini ödemeyenlerin borçlu duruma düşecekleri ve gecikme faiziyle karşılaşacakları uyarısında bulunan Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri adına veznelerin Cumartesi ve Pazar günleri de çalışacağını duyurarak, vatandaşlara vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlar borçlarını belediye hizmet binası veznelerinden ödeyebilecekleri gibi, banka ve belediyenin internet sayfasından da online vezne yoluyla ödeme imkanına sahipler.

Ödeme ile ilgili olarak Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri konusunda yapılan uyarıda, "Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemeleri 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir. Ödemelerini bu tarihe kadar gerçekleştirmeyen mükellefler, bu tarihten sonra ödenecek emlak vergileri ve işyerlerine ait çevre temizlik vergilerine kanunda belirtildiği oranda gecikme faizi ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler hususunda vatandaşlarımıza kolaylık sağlayabilmek amacıyla veznelerimiz haftasonu boyunca mesai saatleri içinde de çalışacaktır" diye konuştu. - KONYA

Aralık, Meram, Güncel

Kaynak: İHA

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