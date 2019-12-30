Meram Belediyesinden Milli Şairimiz Mehmet Akif'i anma programı

Mehmet Akif'in bu milletin en büyük kahramanlarından bir olduğunu söyleyen Serdar Tuncer'in programda Akif'in hayatından sunduğu kesitler ve İstiklal Marşı'nı şiir olarak tüm salonun ayakta okuması salona duygu dolu anlar yaşattı.

Meram Belediyesi, vefatının 83. Yılında İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirdi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programın konukları şair-yazar Serdar Tuncer ve ses sanatçısı, bestekar, Payitaht Abdülhamid dizisinde muallim İsmail Hakkı Bey'i canlandıran Necip Karakaya oldu.

"MEHMET AKİF HER YÖNÜYLE BU MİLLETİN BÜYÜK KAHRAMANLARINDAN BİRİDİR"

'Bir Hilal Uğruna' isimli programda Serdar Tuncer Mehmet Akif'in hayatından kesitler sunup şiirlerini okurken Necip Karakaya'da Akif'in şiirlerinden bestelenen şarkılarla salona unutulmaz bir gece yaşattı.Akif'in hayatı ve şahsiyeti üzerine hasbihal eden Serdar Tuncer, Mehmet Akif'in nasıl ve hangi bir iklimde yetiştiği noktasında da bilgi verdi. Akif'i okumanın, dinlemenin ya da anlamanın bugün için artık yetmediğini belirten Tuncer sözlerini şöyle sürdürdü; "Bugün ihtiyacımız Akif olmak, Akif olacak yeni çocuklar yetiştirmektir. Toplumlar kahramanlarıyla var olur. Varlıklarını da onlarla sürdürür. Kahramanlık sadece kılıcını kuşanıp, atına binip ülkeler fethetmek değildir yalnızca. Yavuz Sultan Selim büyük bir kahramandır ama Hasan Can'da büyük kahramandır. İdris-i Bitlisi de kahramandır, Zembilli Ali Efendi de. Kanuni'de kahramandır, Yahya Efendi'de. Mimar Sinan'da kahramandır, Itri'de. Mehmet Akif'de bu milletin büyük kahramanlarından biridir. Sözü özü bir adamdır. Kabiliyet sahibidir. Vatanın ve milletin derdi ile dertlenen biridir. Milli Mücadelenin her noktasında her alanında vardır ama müthiş bir tevazu sahibidir"

BAŞKAN KAVUŞ, "AKİF'İ NE DENLİ AZ TANIDIĞIMIZI BU PROGRAMLA BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Program boyunca Mehmet Akif'in şiirlerini okuyan Serdar Tuncer'in programın sonunda Milli Marşımızın şiirini tüm salonla birlikte ayakta okuması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Programın sonunda Serdar Tuncer ve Necip Karakaya'ya teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mehmet Akif'i vefatının sene-i devriyesinde hatırlamak ve hatırlatmanın yanısıra bir kez daha anlamak ve anlatmak amacıyla programı düzenlediklerini ifade etti. Akif'i anlamak, bilmek ve yaşamanın önemine vurgu yapan Başkan Kavuş, "Biz bu amaca bir parça katkı sunmak için programı gerçekleştirdik. Akif'i en iyi anlatacak kişi de onu en iyi anlayan ve onun derdiyle dertlenen kişiler olacaktı. Bu sebeple Tuncer ve Karakaya'yı davet ettik. Onlarda Akif'i hakkıyla anlattılar. Akif'i de İstiklal Marşımızın nasıl ve hangi şartlarda yazıldığını ne kadar az bildiğimizi de onların sayesinde gördük" diye konuştu.