Meram Belediyespor tarih yazmaya devam ediyor!

13 Şubat'a kadar devam edecek şampiyonanın tamamlanan 1. ve 2. etabında kulüp sporcuları şu ana kadar 12 altın, 2 gümüş ve 4 bronz kazandılar. Öte yandan Meram Belediyespor Kulübünden Cem Kağnıcıoğlu, 52 ülkeden iki bin sporcunun katıldığı 7. Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Meram Belediyespor Wushu Kung Fu takımı Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında şu ana kadar 12 altın, 2 gümüş ve 4 bronz kazanarak önemli bir başarı daha elde etti.

MERAM BELEDİYESPOR İLK İKİ ETABA DAMGA VURDU

Şampiyonanın 1. Etabı olan 14 yaşına kadar minikler ve yıldızlar karşılaşmalarına 4 Tao ve 5 Sanda sporcusu ile katılan Meram Belediyespor, Tao'da 9 altın, 3 bronz madalya kazanırken Sanda ve Light Sanda branşında da 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldı. 3 Şubat tarihinde başlayan ve 13 Şubat'a kadar devam edecek olan şampiyonanın 15-18 yaş gençlerin karşılaştığı 2. Etapta ise Meram Belediyesporlu gençler 2 altın ve 1 gümüş kazandılar. 18-40 yaş büyükler karşılaşmaları da 13 Şubat günü son bulacak.Yılmaz Murat ve Mehmet Altınsarı'nın antrenörlüğünü yaptığıMeram Belediyespor Wushu Kung Fu takımının şimdiden önemli bir başarıya imza attığı şampiyonada madalya kazanan sporcular ve dereceleri ise şöyle;

Etap Taolu-Salih Doğru3 Kategoride 1.'lik

Mevlana Şems Özdemir 1 Kategoride 1.'lik - 1 Kategoride 3.'lük

Sıla Özge Öden4 Kategoride 1.'lik

Hatice Nur Küçüktanık1 Kategoride 1.'lik – 1 Kategoride ise 3.'lük

Sanda-Ahmet Aygün1.

Defne Temur2.

Kamil Ünlü3.

Etap-Yusuf Karabağ1.

Reyhan Gül1.

Raziye Demirbaş2.

BİR ÖNEMLİ BAŞARI HABERİ DE 7. TURKİSH OPEN ULUSLARARASI TAEKWONDO ŞAMPİYONASINDAN

Öte yandan Meram Belediyespor Kulübünden Cem Kağnıcıoğlu, 52 ülkeden iki bin sporcunun katıldığı 7. Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. 03-07 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen bu şampiyonada bronz madalya kazanan Kağnıcıoğlu ile Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan sporcuları tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Özverili çalışmalarıyla bizlere bu gururu yaşatan tüm sporcularımı ve antrenörlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Diğer taraftan Meram Belediyespor Kulübü Güreş Takımından Alihan Bayraktar İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıkları için Niğde Demirkazık'ta bulunan Milli Takım kampında çalışmalarına başladı. Sporcumuza milli takım antrenörü Necmettin Yılmaz eşlik ediyor.