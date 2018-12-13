Meram'da 43 Beslenme Odağı Sokak Hayvanları İçin Hizmet Veriyor

MERAM BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOĞUKLAR ARTTIKÇA ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Beslenme noktalarına bıraktığı yem ve su miktarını artıran ekipler sokak hayvanları için aynı zamanda, tedavi, rehabilitasyon, aşılama ve küpeleme işlemlerine de hız verdi.

Meram Belediyesi, sokak hayvanları için ilçe genelinde oluşturulan beslenme noktalarında yiyecek dağıtmaya devam ediyor. Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, beslenme noktaları sayesinde soğuk kış günlerinde hayvanların aç kalmasının engellendiği belirtildi. Yapılan açıklamada öte yandan Sahipsiz Hayvan Barınağında toplanan hayvanların beslenmelerinin yanı sıra tedavilerinin ve bakımlarının da yapıldığının altı çizildi.

EKİPLER, SOKAK HAYVANLARININ HER TÜRLÜ İHTİYACI İÇİN TEYAKKUZDA

2018 yılı içerisinde bugüne kadar 100 ton köpek maması ve 5 ton kedi maması alındığının ifade edildiği açıklamada "Birimimize bağlı ekipler, haftada 3 kez 20 köpek beslenme odağı 23 kedi beslenme odağı ve 5 kedi evine yem ve su bırakmaktadırlar. Beslenme odaklarına sürekli yem ve su bırakılarak hayvanların beslenmesine yardımcı olunmaktadır. Havaların soğuması nedeniyle bu hayvanların aç kalmaması için odaklara yem ve su bırakma hizmeti daha da artırılmıştır.3 ekibimiz gelen şikayetler ve kendi çabalarıyla yıllık ortalama 2 bin köpeği yakalayarak Sahipsiz Hayvan Barınağına teslim etmekte ve insani, vicdani ve yasalar gereği yapılması gerekenler noktasında en ufak bir tereddüt göstermemektedir. Sahipsiz köpeklerle ilgili rehabilitasyon çalışmalarımızda devam etmektedir. Bu kapsamda, sahipsiz köpekler bulunduğu yerden alınarak barınağa teslim edilmekte, tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemlerinin ardından alındığı ortama bırakılmaktadır. Daha yaşanabilir bir Meram için vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda hayatlarını idame ettirebilmeleri ve sahipsiz hayvanların özellikle soğuk kış günlerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına çalışmalarımız aynı gayrette sürdürüleceğinden kimsenin şüphesi olmasın"