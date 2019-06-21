Meram'da çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemleri aralıksız devam ediyor

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri daha temiz bir Meram için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, belirli periyotlarla gerçekleştirdiği çöp konteynerlerini dezenfekte çalışmasını yaz aylarının gelmesi ve artan sıcaklıklarla birlikte daha da sıklaştırdı. Meram Belediyesi ekipleri konteynerlerin yanısıra, pazar yerlerinden parklarda bulunan kameriyeler ve banklara kadar tüm Meram'da titiz bir çalışma yürütüyor.

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Yaz günlerinde sıcak havaların etkisiyle oluşan kötü kokuyu ve ortaya çıkabilecek sağlıksal problemlerini engellemek adına yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin periyodik bir şekilde temizlendiği" ifade edildi. Açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi; "Meram halkının sağlığının korunması, kötü koku ve görüntü yaşamadan Meramlı olmanın ayrıcalığını hissedebilmeleri adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekteyiz. Bu amaçla ekiplerimiz, ilçemiz merkezinde ve kırsal mahallelerde bulunan tüm konteynerlerin içini ve dışını en ince detayına kadar temizlemektedirler. Dezenfekte çalışmalarının yanısıra konteynerler, koku giderici solüsyonla özenle temizleniyor. Ayrıca uygulanan kimyasal ürünlerle bakteri oluşumunun da önüne geçiyoruz. Sağlık açısından önem arzeden bu çalışmalarımız ara vermeden devam ettirilecektir."

Öte yandan ilçe genelinde kurulan kapalı ve açık pazar yerlerinde ekipler titizlikle çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Düzenli şekilde dezenfekte çalışması gerçekleştirilen alanlarda temizlik işlemlerinin ardından koku gidericiler kullanılıyor. Meram Belediyesi ekipleri konteynerlerin ve pazar yerlerinin yanısıra, Meram'ın parklarında bulunan kameriyeler ve banklara kadar tüm Meram'da titiz ve ince detayına kadar bir çalışma yürütüyor. Hangi noktada olursa olsun gelen şikayetleri anında değerlendirip müdahale eden Meram Belediyesine bağlı ekipler bu çalışmalarıyla vatandaşlardan büyük takdir topluyor.