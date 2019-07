Meram'da gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.Meram Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen tören Meram Belediyesi Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerine, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram bürokratları katıldı."Bu vatan ve bu millet sizlere çok şey borçlu"İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu vatan ve bu millet için canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize karşı minnetimizi, saygımızı, vefamızı anlatmaya hiçbir kelime kifayet etmez" diye konuştu. Gazilerin birer yaşayan tarih olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hem ülkemiz hem de bu ülkenin her bir evladı şehitlere ve gazilere çok şey borçlu. Canınızı hiçe sayarak ortaya koyduğunuz fedakarlığınızdan dolayı duyduğumuz minnetin yanı sıra sizleri şehitlerimizin bizlere birer emaneti olarak görüyoruz. Her biriniz yaşayan canlı tarihsiniz. Çocuklarımız sizlerin yaşadıklarını kitaplardan okuyor. Ancak sizlerle her buluşmalarından sonra halet-i ruhiyeleri değişiyor. Bayrağına, vatanına hatta ailesine bakışı değişiyor. Bu yönden bakılınca sizin bu topraklara olan büyük katkınız hala devam ediyor. Bugün verdiğimiz bu madalyalar sizin fedakarlığınızın karşılığı asla olamaz. Ancak bu madalya ve beratlar size duyduğumuz saygı sevgi hürmet ve minnetin küçük bir ifadesidir" dedi."Sizlerin sahip olduğu bu onur karşısında saygıyla eğiliyorum"Daha sonra kürsüye gelen Meram Kaymakamı Resul Çelik de sözlerine, gaziliğin yüce dinimizde özel bir yeri olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'de övgü ile söz edilen bir unvan olduğunu hatırlatarak başladı. Bir insanın bu unvanı sadece canı pahasına elde edebileceğinin altını çizen Kaymakam Çelik, "İnsan ancak hayatını ortaya koyarsa şehit ya da gazi olabilir. Bunun için bu her iki unvanda çok yüksek ve en değerlidir. Sizlerin sahip olduğu bu onur karşısında saygıyla eğiliyorum. Bu toprakların sahibinin kim olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Cennet vatan söz konusu olduğunda kimse ile pazarlık yapmayacağımızı tüm dünyaya öğrettiniz. Hainlere imkansızlık, yoksunluk, yorgunluk ve diğer tüm olumsuzluklar içinde dahi olsak vatan ve istiklal uğruna bu milletin mücadele etmekten vazgeçmeyeceğinizi tüm dünyaya anlattınız. Her zaferin mayası gazilerdir. Bunun tarih boyunca binlerce örneğini yaşadık. Son örneğini de 15 Temmuz günü gösterdik. Karanlık bir geceyi şehitlerimiz ve gazilerimiz aydınlattı. Sizin yaptığınız fedakarlığın hiçbir karşılığı yok elbet. Biz bu madalyalarla niyetimizi göstermek ve vefamızın bir göstergesi olsun istedik. Tüm şehitlerimize ve ahirete intikal eden gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Kıbrıs Gazileri'ne madalyaları ve beratları Meram Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından verildi. Tören gazilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - KONYA