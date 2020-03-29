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Meram'da Pazar yerlerinde eldiven ve maske dağıtıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, dezenfektan yerleştirdiği Pazar alanlarında eldiven ve maske dağıtımı da yaptı.

29.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:11
Meram'da Pazar yerlerinde eldiven ve maske dağıtıldı
Konya 'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, dezenfektan yerleştirdiği Pazar alanlarında eldiven ve maske dağıtımı da yaptı.

Korona virüs ile mücadelede denetimlerini sıklaştıran Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, pazarlarda maske ve eldiven dağıtımına da başladı. Ekipler, ilk uygulamayı Muhacir Pazarı ve Gödene TOKİ Pazarında gerçekleştirdi. Pazarların giriş ve çıkışına konulan dezenfektanlarla hijyen konusunda vatandaşlara yardımcı olan ekipler, sık sık yaptığı anonslarla vatandaşları ve pazarcı esnafını virüs tehlikesine karşı uyarıyor ve yapmaları gerekenleri hatırlatıyor. Uygulamalar tehlike geçene kadar devam ettirilecek.

Muhacir Pazarının hem cumartesi hem de pazar günleri açık olduğunu ve ayrıca Meram sınırları içinde hafta içi her gün iki farklı semtte pazar kurulduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların bunları göz önünde bulundurarak alışveriş planlamalarını yapmalarını istedi. Kendilerinin her ne kadar tüm önlemleri alsalar da virüsün yayılmasını ancak vatandaşların kurallara uyup uymayacağının belirleyeceğini kaydeden Başkan Kavuş, "Vatandaşlarımız zaruri olmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında ise tüm önlemlerini alarak, dışarıda sosyal mesafeyi muhafaza ederek ve hijyen kurallarına en ince ayrıntısına dikkat ederek çıkmalılar. Biliyoruz ki alışveriş bu zaruriyetlerden biri. Önceliğimiz burada oluşan kalabalığı minimuma indirmek" dedi.

Başkan Kavuş açıklamasını şöyle sürdürdü; "Pazarlarımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilecekleri yerler olsun diye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Genelgede 3 metre olarak belirlenen tezgah aralıklarını biz Muhacir Pazarında 5 metre olarak ayarladık. Ekiplerimiz, çığırtkanlığa da geçit vermeme adına sürekli çalışıyor. Bu tedbirlere ilave olarak alışveriş için gelen vatandaşlarımıza pazar girişinde maske ve eldiven dağıtımına da başladık. Giriş ve çıkış noktalarına konulan dezenfaktanlarla vatandaşlarımıza hijyen noktasında yardımcı oluyoruz. Pazar içinde sürekli anonslarla virüse karşı hem vatandaşlar hem pazarcı esnafı uyarılıyor." - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Meram, Güncel

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