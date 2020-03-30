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Meram'da taksi ve dolmuşlar ilaçlanıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) mücadelesi ve tedbirleri kapsamında taksi ve dolmuşları da ilaçlıyor.

30.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:40
Meram'da taksi ve dolmuşlar ilaçlanıyor
Konya 'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) mücadelesi ve tedbirleri kapsamında taksi ve dolmuşları da ilaçlıyor.

Meram Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) mücadelesi ve tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı geniş çaplı ilaçlamalar çerçevesinde taksileri, taksi duraklarını ve dolmuşları da titizlikle dezenfekte ediyor. Belediye, bu amaçla Meram'da bulunan 14 taksi ve 3 dolmuş durağında bulunan tüm araçları ilaçlayarak, vatandaşların daha steril bir şekilde bu araçları kullanabilmelerine katkı sağladı.

"Mücadelede en küçük boşluk bırakmayacak şekilde çalışıyoruz"

Uygulamadan hem taksici ve dolmuşçu esnafını hem de bu ulaşım araçlarını kullanmak durumunda kalan vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Salgın tehlikesinin hissedildiği ilk günden itibaren hizmet binaları, okullar, pazar yerleri, camiler ile başlayan ilaçlama çalışmalarımız genişleyerek devam ediyor. Virüs ile mücadelede tek bir açık nokta bırakmamak adına dezenfekte çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu çerçevede ulaşım için vatandaşlarımızın sıkça kullandığı taksi ve dolmuşları da unutmuyor, ilaçlama-dezenfekte çalışmalarıyla onları ve onları kullanan vatandaşlarımızı da koruma kalkanı içine almaya çalışıyoruz. Ama her açıklamamızın sonunda ifade ettiğimiz gibi yine tekrar etmek istiyorum; 'en korunaklı ve en sağlam kalkan evinizdir. Hayati bir konu olmadıkça bu kalkanı terk etmeyin" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Meram Belediyesi, Konya, Meram, Güncel
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