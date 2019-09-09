Meram'da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Meram'da bulunan 205 okulda, 71.757 öğrenci ile 4120 idareci ve öğretmen 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ders başı yaptı. Yeni eğitim yılı için Meram Niyazi Usta ve Abdussamet Fazilet Kuzucu İlköğretim Okullarında düzenlenen törene Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da katıldı.

Meram'da 71.757 öğrenci ile 4120 idareci ve öğretmen 205 resmi ve özel okulda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ders başı yaptı.

ÖĞRENCİLERİN YENİ EĞİTİM YILI HEYECANINA ÇELİK, KAVUŞ VE KOCA DA ORTAK OLDU

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Meram Niyazi Usta ve Abdussamet Fazilet Kuzucu İlköğretim Okullarında düzenlenen törene Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da katıldı.Törene katılan protokol yeni eğitim yılına başlayan çocukların heyecanlarına da ortak oldu. Gittikleri okullarda sınıfları tek tek dolaşan Çelik, Kavuş ve Koca öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, başarılar dilediler. Öğrencilerle, öğretmenler ve idarecilerle sohbet eden her üç isim sıralara oturarak öğrencilik günlerine döndüler. Öğrenciler, yeni eğitim yılı heyecanını kendileriyle paylaşan protokole verdikleri çiçekle teşekkür ettiler.

'YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜM ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZE HAYIRLI OLSUN'

2019-2020 eğitim öğretim yılının, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlar getirmesini temenni eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bireylerin, şehirlerin, toplumların, ülkelerin ve hatta tüm dünyanın değişim ve dönüşümünde başlangıç noktası eğitim ve öğretimdir. Birbirinden ayrılmaz ve birbirinin tamamlayıcısı bu iki kavram yılın 365 günü insan hayatının parçalarıdır. Biz bugün eğitim ve öğretimin en büyük parçası olan okullarımızın açılışı için çocuklarımız ve öğretmenlerimizle birlikte onların heyecanına ortak olduk.Yeni eğitim öğretim yılımız geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, çocuklarımızın yetişmesinde büyük fedakarlık gösteren öğretmen ve idarecilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.