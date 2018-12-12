Meram'dan Dev Spor Yatırımı!

Yapımı hızlı bir şekilde devam eden ve bölge sakinlerinin açılmasını dört gözle beklediği spor kompleksi için Meram Belediye Başkanı Fatma Toru kısa süre içerisinde açılışının gerçekleştirileceği müjdesini verdi.

Meram Belediyesi tarafından ilçe genelindeki mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımların çoğu, vatandaşların hizmetine sunulurken bir çok yatırım da açılış için gün sayıyor. İnşaatında sona gelinen yatırımlardan biri de Aşkan Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen spor kompleksi. Eski stadyum alanının yıkılmasıyla birlikte yer ihtiyacı doğan farklı spor dallarına ev sahipliği yapacak olan tesiste okçuluk alanları, tenis kortları, basketbol sahaları ve fitness salonları kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru spor kompleksi inşaatında çalışmaları yerinde incelerken son durumu hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN TORU, SPORUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Toru, sporun insan hayatındaki önemine dikkat çekerken; "Günlük yaşantımızın en önemli aktivitelerinden biri de spor. Sağlıklı beden ve zihin yapısı ile birlikte sağlıklı yaşam için herkesin her yaşta spor yapması gerekiyor. Biz de Meram Belediyesi olarak bölgemizdeki spor alanlarının sayısını artırmak için her geçen gün yeni projelerle halkımıza hizmet ediyoruz. Bu tesislerimizden biri de Aşkan Mahallemizde yapımı devam eden spor kompleksimiz" dedi.

AÇIK VE KAPALI SPOR ALANLARIYLA VATANDAŞLARA HİZMET EDECEK

Tesis hakkında bilgi veren Başkan Fatma Toru, büyük bir alan üzerinde çalışıldığını belirtirken; "Spor kompleksimiz 12400 metrekarelik arsa üzerine oturuyor. Kompleksimizin açık alanlarında basketbol sahası ve tenis kortları hizmet verecek. Yine tesisimizin 4000 metrekarelik kapalı alanında ise bekleme salonları, yedi kulvarlı okçuluk alanı, kapalı tenis kortları, badminton alanı, bay ve bayanlar için ayrı fitness salonları yer alıyor. Vatandaşlarımızın tesisimizin açılışını dört gözle beklemesi ne kadar doğru bir yatırım yapıldığı noktasında bizleri de çok mutlu ediyor. En kısa sürede tesisi tamamlayarak halkımıza hizmet etmesini sağlayacağız" şeklinde görüş belirtti.